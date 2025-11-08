El GDR Don Quijote estrena nueva web más atractiva y funcional

TOLEDO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Desarrollo Rural Don Quijote cuenta con una nueva web más atractiva y funcional. La nueva plataforma, que constituye un paso adelante en la estrategia de comunicación digital de la asociación, es un proyecto financiado con fondos Leader de la programación 2023/2027.

La nueva web, que destaca por su diseño moderno, intuitivo y completamente adaptado a dispositivos móviles, permite al visitante localizar fácilmente la información que busca, además de ser una herramienta divulgadora del Grupo de Desarrollo Rural, de la comarca y de las ayudas Leader del Pepac 2023/2027, además de ser un escaparate para promocionar el atractivo de los pueblos que conforman la comarca de la Mesa de Ocaña y las posibilidades de desarrollo.

La creación de esta nueva página web (www.asociaciondonquijote.org) se enmarca dentro de las acciones de animación que el Grupo de Desarrollo Rural Don Quijote lleva a cabo en el territorio, ha informado el Grupo de Desarrollo Rural en un comunicado.

En la página principal se muestran secciones destacadas en las que se explica qué es la asociación comarcal Don Quijote; se anima a descubrir la comarca de Ocaña con apartados sobre los municipios, el patrimonio cultural y el patrimonio natural; además de ofrecer noticias de actualidad e informar sobre los eventos que se celebrarán en el territorio.

También se incluyen enlaces de interés a apartados de especial relevancia como el programa Leader Castilla-La Mancha en el marco del Pepac 2023/2027 donde se recoge información específica para los posibles beneficiarios de las ayudas Leader, la guía de empresas del territorio y las ofertas de empleo, o la recopilación de ayudas de otros organismos que pueden ser de interés para la población en general.

La web también proporciona información corporativa sobre la asociación, con datos referentes a la junta directiva, el equipo técnico, los socios, la estrategia comarcal, las mesas sectoriales de participación y la solicitud de socio, reforzando así la transparencia y proximidad con los ciudadanos.

Como complemento, la web recoge un apartado de acceso a la plataforma de asesoramiento en Inteligencia Artificial Aprende IA, impulsada por el Grupo de Desarrollo Rural.