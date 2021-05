Geacam pide renegociar a sindicatos y estos anuncian su ausencia: UGT por imposibilidad y CCOO porque no hay más dinero

CUENCA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Tras la segunda jornada de huelga en el seno de la empresa pública de gestión ambiental Geacam, la empresa ha reiterado su posición negociadora de cara a alcanzar un acuerdo entre todas las partes y solventar el conflicto, para lo cual ha vuelto a llamar a la representación sindical ostentada por CCOO y UGT de cara a seguir negociando este jueves. Si UGT ha rechazado acudir por "imposibilidad y falta de medios humanos", CCOO no se sentará si la entidad no ofrece antes de la convocatoria dinero que arrope al nuevo convenio.

Primero ha sido Geacam quien abogaba por "mantener abiertos los cauces adecuados para las negociaciones" para "continuar estudiando las diversas propuestas que se realicen en el marco de la mesa de negociación para la constitución de un nuevo convenio que respete la estabilidad de la empresa y que aporte una resolución positiva tanto para la entidad como para su plantilla".

Según ha argumentado la empresa pública en un comunicado, "reflejo de este firme compromiso son los esfuerzos realizados con el fin de llegar a un acuerdo con la parte social durante los últimos días, contenidos en el comunicado enviado a los trabajadores en la jornada del domingo 23 de mayo, y aquellos esfuerzos que seguimos realizando a día de hoy".

Por ello, Geacam ha apelado "a la responsabilidad por parte de los representantes sindicales para que se sienten en la mesa de negociación y aborden sus reivindicaciones en el marco adecuado y convenido para este tipo de vicisitudes".

"Del mismo modo, queremos reafirmar nuestro compromiso para seguir prestando nuestros servicios a la ciudadanía de Castilla-La Mancha a la que servimos, especialmente en la próxima campaña de incendios, ya que contamos con una plantilla con experiencia y comprometida con los desafíos que puedan presentarse en nuestra región y que requieran de nuestra actuación".

ESCUDERO PIDE "TRANQUILIDAD"

Mientras, el consejero de Desarrollo Sostenible del Gobierno regional, José Luis Escudero, preguntado por este conflicto por los medios de comunicación en Puertollano, ha aprovechado para mandar un mensaje de "tranquilidad" a la plantilla, defendiendo que este Ejecutivo "acabó con los recortes y los despidos masivos" del PP, "rescatando a una empresa por la que ha apostado".

Ha recordado algunos de los avances en materia laboral alcanzados en los últimos años, señalando además que en la próxima campaña de incendios se invertirán 91 millones de euros, 51 de ellos para prevención.

Ha añadido que se garantiza a la plantilla eventual cuatro meses de trabajo con la misma retribución, mejoras en la plantilla fina, así como la cobertura de las tasas de reposición.

En este contexto, ha lamentado que "quienes tienen que defender las condiciones laborales no se sentaron el jueves pasado" a negociar, por lo que se ha mostrado confiado en que sí se sienten este jueves. "Es contradictorio que quieran mejorar las condiciones si no se sientan a aprobar mejoras", ha incidido.

En todo caso, ha querido dejar claro que el Gobierno regional se siente "orgulloso" del dispositivo de Geacam, que incluso será premiado el próximo Día de la Región.

"Deseo que reflexione la representación sindical y se siente a negociar", ha señalado Escudero, quien ha hecho referencia a que sólo el 12% del personal ha secundado la huelga en Ciudad Real, tasa que se eleva al 35% en el caso de Albacete.

UGT, "IMPOSIBLE" ACUDIR

Rosario Madrigal, de UGT, ha explicado a Europa Press que fue este martes cuando se convocó la nueva mesa negociadora prevista para este jueves, pero es "imposible" que por parte de su organización puedan aportar capital humano para atender la convocatoria.

"No es que no queramos ir, es que en UGT no tenemos medios ni personas para poder acudir mañana", ha reiterado la sindicalista, que ha recordado que ella misma no tiene la condición de liberada sindical y tiene que seguir atendiendo su tarea en la empresa.

Además, ha rechazado acudir sin saber las premisas que llevará Geacam a la mesa. "¿A qué voy a ir, a pasar el día? Sería un viaje en balde", ha agregado. Aún así, ha querido dejar claro el "afán negociador" del sindicato. "Pero no tengo capital humano", ha abundado.

Por último, ha propuesto a la empresa retomar esa negociación el próximo jueves 10 de junio ante la imposibilidad de hacerlo mañana y la festividad del próximo jueves con motivo del Corpus Christi.

CCOO: "CON CERO EUROS, NO PERDEREMOS EL TIEMPO"

De su parte, Manuel Amores, representante de CCOO, ha asegurado que todas las veces que se han sentado a negociar, la empresa ha aportado "cero euros" de mejora de cara a arropar al convenio. "Y ya hemos dicho que con cero euros, perdemos el tiempo. Necesitamos que nos digan la cantidad presupuestaria".

Amores ha querido recordar que la huelga llega por varias causas, como son "los recortes en la campaña de extinción, la no cobertura de vacantes de la empresa pública, la alta conflictividad por incumplimiento de convenios y las nulas mejoras sociales, laborales y económicas de los últimos ocho años".

"Ayer nos citaron para ver el convenio y lo primero que necesitamos es saber la dotación presupuestaria para hacer estas mejoras", ha señalado, recordando que la última vez que se estuvo a punto de cerrar un acuerdo hace dos años, la cantidad aproximada rondaba los tres millones de euros, con lo que ahora se darían por satisfechos.