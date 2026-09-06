Gerencia de Valdepeñas, premio nacional al proyecto sobre los riesgos del consumo de alcohol en adolescentes

Proyecto de Gerencia de Valdepeñas para la Educación para la Salud 'Alcohol: ¿limitas o te limita?'. - JCCM

CIUDAD REAL 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia de Atención Integrada de Valdepeñas, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), ha sido reconocida con un Premio Empiria de Kómoda News por su proyecto de Educación para la Salud 'Alcohol: ¿limitas o te limita?', una intervención enfermera dirigida a adolescentes de entre 14 y 17 años para prevenir el consumo intensivo de alcohol y fomentar decisiones responsables.

El galardón, correspondiente a la categoría de Mejor Iniciativa de Educación para la Salud, ha sido concedido ex aequo a la Gerencia de Atención Integrada de Valdepeñas y a la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud por su proyecto 'Canarias Saludable'.

Los Premios Empiria de Kómoda News, que cuentan con el aval de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS), han celebrado este año su segunda edición con un notable incremento de participación.

En total, se han presentado 19 candidaturas, duplicando el número de proyectos de la primera edición, todos ellos con un elevado nivel de excelencia y calidad, ha informado la Junta en nota de prensa.

El jurado ha valorado especialmente el carácter innovador, participativo y preventivo de la iniciativa desarrollada por profesionales de la Gerencia de Valdepeñas, con la participación de profesionales de Atención Primaria y bajo la coordinación de María Leal, así como su capacidad para acercar la educación para la salud a los jóvenes en un entorno especialmente adecuado para la prevención: los centros educativos.

Esta intervención se ha desarrollado en el marco de la elaboración de un estudio de investigación en el que han participado alumnos de 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato de los IES 'Ramón Giraldo' e IES 'Francisco de Quevedo', de Villanueva de los Infantes.

En el desarrollo de la iniciativa se ha realizado la intervención con más de 200 alumnos, favoreciendo así un importante alcance de las acciones de educación y promoción de la salud entre la población adolescente.

¿LIMITAS O TE LIMITA?

Una intervención enfermera centrada en los jóvenes 'Alcohol: ¿limitas o te limita?' es un proyecto de educación para la salud que aborda el consumo de alcohol entre adolescentes desde una perspectiva participativa y experiencial.

La intervención está dirigida a jóvenes de entre 14 y 17 años y busca incrementar su percepción sobre los riesgos asociados al consumo de alcohol, especialmente al consumo intensivo, además de proporcionarles herramientas que les permitan tomar decisiones más responsables.

Para ello, el proyecto combina dinámicas participativas, aprendizaje experiencial mediante gafas de simulación y testimonios reales, recursos que permiten a los adolescentes reflexionar sobre las consecuencias del consumo de alcohol y favorecer un aprendizaje cercano y significativo.

La iniciativa pone así el foco no solo en transmitir información, sino también en generar reflexión y conciencia entre los propios jóvenes, favoreciendo su capacidad para identificar situaciones de riesgo y tomar decisiones informadas.

La entrega de los Premios Empiria tendrá lugar en Madrid el próximo mes de octubre, en un acto en el que la Gerencia de Atención Integrada de Valdepeñas recogerá este reconocimiento nacional a su proyecto de educación para la salud dirigido a adolescentes.