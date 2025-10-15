GFM Renovables impulsará un proyecto de autoconsumo solar en Aissatou, en Louly Sindiane (Senegal)

Proyecto de Autoconsumo Solar en el Molino Aissatou - Louly Sindiane (Senegal) - GFM

TOLEDO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación GFM Renovables, en colaboración con la Asociación Camina Senegal y el Ayuntamiento de Villacañas (Toledo), impulsarán un nuevo proyecto de energía solar para el molino comunitario de Aissatou, en Louly Sindiane (Senegal).

El objetivo es garantizar un suministro energético limpio, estable y económico que sustituya el uso de generadores diésel y una red eléctrica costosa e inestable, ha informado la Fundación en un comunicado.

El molino, gestionado principalmente por mujeres, es esencial para procesar cereales y atender a unas 2.000 personas de la comunidad. Con el nuevo sistema fotovoltaico de autoconsumo, se espera reducir más del 70% de los costos energéticos, mejorar la productividad y fortalecer la autonomía económica de 110 mujeres implicadas.

El proyecto incluye formación local para instalación y mantenimiento, promoviendo la sostenibilidad y creando nuevas oportunidades laborales.

Este proyecto contribuye a varios Objetivos de Desarrollo Sostenible , especialmente energía limpia (ODS 7), igualdad de género (ODS 5) y acción por el clima (ODS 13), mejorando la calidad de vida, reduciendo las emisiones y fortaleciendo la resiliencia comunitaria.