Globalcaja anuncia la apertura del plazo de inscripción en el Premio 'Autónomos Fuera de Serie' hasta el 15 de noviembre

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ALBACETE 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Globalcaja ha anunciado la apertura del plazo de inscripción para participar en el Premio 'Autónomos Fuera de Serie', una iniciativa impulsada conjuntamente por 12 entidades del Grupo Caja Rural con el objetivo de reconocer públicamente el papel de los autónomos en el desarrollo económico y social.

Las personas interesadas podrán presentar sus candidaturas a través de https://www.globalcaja.es/premio-fuera-de-serie hasta el próximo 15 de noviembre de 2026.

Para participar deberán tener su domicilio social y fiscal en España, desarrollar de forma continuada su actividad en Castilla-La Mancha desde hace más de dos años, contar con una facturación superior a 50.000 euros y acreditar, a través de su proyecto profesional, una contribución al desarrollo económico y social del territorio, según ha informado Globalcaja por nota de prensa.

UN RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO, LA HUELLA Y EL FUTURO

El jurado del Premio 'Autónomos Fuera de Serie' valorará las candidaturas atendiendo a tres grandes dimensiones: Esfuerzo, Huella y Futuro.

En el apartado de Esfuerzo se tendrá en cuenta la trayectoria profesional de cada candidatura, su capacidad de superación y adaptación, la constancia demostrada a lo largo de los años y la apuesta por el aprendizaje continuo.

La Huella permitirá valorar el impacto positivo que la actividad genera en su entorno, ya sea mediante la creación de empleo, el arraigo, la sostenibilidad, la conservación o NOTA DE PRENSA reinvención de oficios, la capacidad para inspirar a otras personas o la adaptación del negocio a las necesidades del territorio.

Por último, en la dimensión de Futuro se analizará el potencial de crecimiento del proyecto, su capacidad de innovación y adaptación a nuevos retos y sus perspectivas para continuar generando actividad, oportunidades e impacto positivo.

DE CASTILLA-LA MANCHA A LA FINAL NACIONAL

El proceso de selección contará con una primera fase territorial, en la que un jurado formado por profesionales de la propia entidad elegirá la candidatura ganadora de Globalcaja, que se dará a conocer antes del 2 de abril de 2027.

El premio local consistirá en 1.000 euros para el ganador y 500 euros para el semifinalista.

La persona seleccionada se convertirá además en representante de Globalcaja en la Final Nacional de 'Autónomos Fuera de Serie', donde competirá con los ganadores elegidos por las otras 11 entidades participantes, Caja Rural Central (CRC), Caja Rural de Navarra, Caja Rural de Salamanca, Caja Rural Granada, Caja Rural de Asturias, Caja Rural de Teruel, Caja Rural de Zamora, Caixa Popular, Caja Rural del Sur, Caja Rural de Aragón y Caja Rural de Jaén.

De esta fase final saldrá elegido el primer 'Autónomo Fuera de Serie', que recibirá un premio de 9.000 euros destinado a seguir impulsando su negocio.