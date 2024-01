Gobierno confía en el buen hacer de Garamendi y no contempla acordar con sindicatos subir el SMI más allá del 4%

TOLEDO, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, se ha mostrado confiado en la "seriedad y, especialmente, en el buen hacer

del señor Garamendi" para cerrar una subida del Salario Mínimo Interprofesional, animando a la patronal a que suscriba el acuerdo que permitirá una subida del 4%.

"No contemplo la otra posibilidad de alcanzar un acuerdo con las organizaciones sindicales en torno a una cifra diferente", ha dicho Pérez Rey, preguntado este martes en Toledo por las palabras del líder de la patronal, que ha acusado al Gobierno de "amenazar" y de hacer "chantaje" en lugar de diálogo social.

El secretario de Estado de Empleo, tras defender que el diálogo social es un proceso de construcción de decisiones que no funciona a través del chantaje, ha recordado los más de 15 acuerdos que ha alcanzado con la patronal.

"No es el chantaje el método del diálogo social", ha dicho, para recordar a renglón seguido algo que ha tildado de "perogrullada" y es que "quien no participa en un acuerdo sufre las consecuencias negativas de no participar en ese acuerdo".

"Si el punto de equilibrio para llegar a un acuerdo es una subida del Salario Mínimo Interprofesional en torno al 4% y la patronal se desvincula de esa decisión, es evidente que el Gobierno intentará llegar a un acuerdo con las organizaciones sindicales que, por fuerza, no será el 4%", ha dicho Pérez Rey que, no obstante, ha apostillado "no contemplar ese escenario todavía".

"Le pido al señor Garamendi que tenga a bien dar a su país una subida del Salario Mínimo Interprofesional imprescindible para seguir avanzando, para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo y para cumplir nuestros compromisos internacionales con la Carta Social Europea".

"Confío mucho en la seriedad, en el buen hacer de la patronal española, especialmente al señor Garamendi. Le animo a que suscriba este acuerdo en torno al 4% y todavía, por tanto, no contemplo la otra posibilidad de alcanzar un acuerdo con las organizaciones sindicales en torno a una cifra diferente. Esperaremos a que la patronal se pronuncie".

Preguntado por el plazo que maneja para cerrar la negociación, ha mostrado su intención de despejar "la incógnita" esta misma semana, añadiendo que volverán a convocar a los agentes sociales seguramente este viernes, "para tomar ya la decisión definitiva".

"Insisto, espero que cuente con el respaldo tanto de la patronal como de las organizaciones sindicales. Es decir, que iniciemos el curso con un nuevo acuerdo de diálogo social. El Gobierno de coalición de la legislatura anterior se caracterizó por medidas acordadas y medidas claves para los trabajadores y esperamos seguir así y, por tanto, inaugurar esta legislatura con un gran acuerdo en torno al Salario Mínimo Interprofesional", ha concluido.