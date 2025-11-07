El Gobierno de C-LM abrirá en 2026 cinco nuevas residencias público-privada, que ofertarán 440 plazas

TOLEDO 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a abrir en 2025 cinco nuevas residencias de mayores, con un modelo de gestión público-privada, que ofertarán 440 plazas.

Así lo ha avanzado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, que ha participado en los actos con motivo del 30 aniversario que la Asociación de Castilla-La Mancha de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores ha celebrado en Toledo.

"Para 2026 vamos a abrir nuevas residencias de mayores en esa colaboración público-privada, con 440 plazas más para cinco nuevas residencias que van a dar cobertura en nuestra Comunidad Autónoma. Estamos hablando de Elche de la Sierra, de Munera, de Chinchilla, de Campillo de Alto Buey y La Parrilla, residencias que van a tener un 50 por ciento de plazas públicas y que van a dar la posibilidad de incrementar nuestra red de recursos, siendo todavía más fuertes y más potentes", ha afirmado, según informa el Ejecutivo regional.

"Acescam es una entidad potente, grande, que ha compartido el compromiso del Gobierno regional en poder trabajar en esta línea de acción y en estos diez años ha incrementado notablemente las plazas públicas con la Administración a través del Concierto Social: más de 400 plazas nuevas para poder mantener nuestro sistema de protección para las personas mayores. Y eso es fundamental porque, además, ha podido crecer en servicios, en recursos, en centros en Castilla-La Mancha, con 18 más".