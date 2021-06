Gobierno C-LM afea a Núñez que se posicione con dirigentes del PP que "confrontan y agitan" y acuda el domingo a Colón

TOLEDO, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha afeado al líder del PP en la región, Paco Núñez, que se haya posicionado con los dirigentes de su partido que han optado por "confrontar y agitar" ante la posibilidad de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez indulte a los condenados por el procés.

De este modo ha reaccionado la portavoz del Ejecutivo castellanomanchego, Blanca Fernández, preguntada durante la rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno sobre la presencia confirmada de Núñez este domingo en la concentración de la Plaza de Colón contra los indultos a los condenados por el 'procés', acompañando así al presidente de su partido, Pablo Casado.

A juicio de la portavoz del Gobierno regional es "evidente que a Colón va ir quien está en la oposición y aquellos varones del PP que gobiernan no van a ir".

"Cada uno pone su excusa, obviamente son excusas, ellos saben por qué y tendrán que explicar por qué. Hay una clara diferencia entre quien gobierna en el PP, que ha decidido no ir, no confrontar no crispar y entre quien esta en la oposición que ha tomado otra decisión, la de la confrontación y la de buscar a río revuelto ganancias de pescadores. En definitiva eso es Colón", ha opinado.

Dicho esto, ha vuelto a reiterar la posición del Ejecutivo de Castilla-La Mancha respecto a los indultos, defendiendo que no se dan las condiciones que justifiquen los mismos.

"Esta es la posición del Gobierno de Castilla-La Mancha, del presidente Page y lo decimos alto y claro y con todo el respeto institucional porque entendemos que nuestro país es una democracia plena y entendemos que no se dan las circunstancias. Pero para decir esto alto y claro no hace falta irse a agitar nada a ningún sitio", ha terminado condenando.