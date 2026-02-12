Gobierno C-LM brinda su colaboración a todos los ayuntamientos de la región que precisen medios

La consejera Portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, ha comparecido en rueda de prensa, en el Palacio de Fuensalida, para dar cuenta de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno. - A.PEREZ HERRERA/JCCM

TOLEDO, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha resaltado que prestará su colaboración "para cualquier ayuntamiento de la región que necesite cualquier medio" ante los efectos del temporal en la Comunidad autónoma.

Así lo ha manifestado la consejera Portavoz, Esther Padilla, a preguntas de los medios, antes de participar en el acto de entrega de las placas la los Restaurantes Recomendados de Castilla-La Mancha y Extremadura por la Guía Michelín España 2026.

"Como lo hemos hecho en Talavera, lo dijimos también en el Robledo, y estamos vigilantes en todos los puntos que pueda haber críticos en la región, en coordinación también con las confederaciones ideográficas para estar midiendo continuamente embalses y caudales de nuestros ríos", ha remarcado.

Precisando que en Talavera de la Reina "parece que el nivel del río está bajando un poco", ha puesto en valor el trabajo de los bomberos y de todos los profesionales de Infocam, que "está dando sus frutos".

Así, ha citado que el alcalde de la ciudad, José Julián Gregorio, no ha pedido más medios, y fue este miércoles cuando resaltó "el gran trabajo" de los trabajadores de Infocam y de los medios que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto a disposición del Consistorio.

Ha cifrado en 300 las incidencias que se han producido desde el inicio de los distintos fenómenos meteorológicos adversos que han afectado a Castilla-La Mancha.

Hasta este miércoles, eran ya nueve mensajes de alerta notificados a la población de forma preventiva y este mismo jueves se va a enviar uno más a Cuenca y a los municipios ribereños del Júcar, para pedir precaución y "que la gente no se acerque a la orilla del río para evitar cualquier tipo de accidente".

"Los caudales de los ríos van como van y no hay que someterse a ningún riesgo y, por lo tanto, evitar toda imprudencia", ha afirmado la consejera Portavoz.