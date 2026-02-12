Junta empatiza con quejas de agentes sociales sobre el Estatuto y afea que el PP se haya puesto "enfrente" de todos

La consejera Portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, en rueda de prensa en el Palacio de Fuensalida, para dar cuenta de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ

TOLEDO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha empatizado con las quejas de los agentes sociales en relación a la reforma del Estatuto de Autonomía de la región, que se encuentra en tramitación en el Congreso de los Diputados, ya que han trabajado "muchas horas" para lograr un acuerdo y el PP se ha puesto "enfrente" de todos ellos.

Así lo ha manifestado la consejera Portavoz, Esther Padilla, a preguntas de los medios, antes de participar en el acto de entrega de las placas la los Restaurantes Recomendados de Castilla-La Mancha y Extremadura por la Guía Michelín España 2026.

Así, ha calificado "muy razonable" la cascada de alusiones que han realizado sobre esta reforma del Estatuto por parte de "agentes sociales, representantes de los empresarios y sindicatos, organizaciones como Asaja y UPA, la propia universidad, la mesa del tercer sector o la Red Europea de Lucha contra la Pobreza".

"Están siendo tan contundentes porque se sienten ofendidos, porque todos estos colectivos, estas entidades, estos representantes sociales conocen el valor del acuerdo, de cumplir la palabra y han visto como el PP ha traicionado ese acuerdo y ese consenso", ha lamentado.

Todos ellos, ha afirmado Padilla, "están acostumbrados a trabajar" con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y a saber que "hay que dialogar, hay que acordar y hay que cumplir".

Por esta razón, según ha insistido la consejera Portavoz, cuando el PP rompe "el consenso que ha sido ejemplo en toda España, es normal que reaccionen como están reaccionando". "El PP podía haber optado por enfrentarse a Tellado y a Génova y lo que ha hecho ha sido ponerse enfrente de Castilla-La Mancha y enfrente de todos ellos, de todas las personas con las que hemos estado sentados durante muchas horas para poder llegar a ese acuerdo".

Nuevamente, ha invitado al presidente del PP, Paco Núñez, a "volver al acuerdo y retirar todo aquello que no está consensuado", poniéndose al lado de Castilla-La Mancha y no de frente a la región.