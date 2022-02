Gobierno C-LM cree que el 8M se pueden celebrar con "normalidad" en las calles al igual que otras reivindicaciones

TOLEDO, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha y consejera de Igualdad, Blanca Fernández, se ha mostrado convencida de que el 8M, Día Internacional de la Mujer, se podrá celebrar con "normalidad" y en la calle, al igual que se está ocurriendo con otras reivindicaciones.

Preguntada por los medios durante la rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno, Fernández, pese a asegurar que aún no tiene noticias de las movilizaciones, entiende que se éstas se podrán celebrar "con normalidad y prevención".

"La ley establece que puede haber aglomeraciones y eventos, no hay ninguna limitación, excepto llevar la mascarilla. Entiendo que si eso es posible para todos los ámbitos de la vida, para todas las reivindicaciones, no puede no serlo para la celebración del 8M. Parece lo razonable", ha insistido.

La responsable regional de Igualdad, que ha recordado que el año pasado fue "criticada" por recomendar que las manifestaciones fueran en redes porque el Gobierno consideraba que era "lo más oportuno", ha señalado que ahora hay un contexto diferente que permite conmemorar las manifestaciones de dicho día con "total normalidad".

"Nosotros lo vamos a celebrar el 7 de marzo, para no interferir en las movilizaciones, ya con normalidad. No con la masificación de otros años pero sí con cientos de personas ya, por primera vez, desde hace casi dos años", ha concluido.