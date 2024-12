Gobierno C-LM denuncia que Puente les ha excluido de la reunión con Velázquez: "¿Qué no debe escuchar la Junta?

TOLEDO 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha denunciado este martes haber sido "excluido" de la reunión que el próximo jueves el ministro de Transportes, Óscar Puente, va a mantener con el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez.

Así lo ha denunciado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, preguntado, durante la rueda de prensa que ha ofrecido para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno de la presente semana, sobre la reunión del próximo jueves.

"Nos han excluido de este reunión. No he sido convocado y, por lo tanto, no voy a asistir el jueves. Nos habrá excluido quien ha convocado, y quien ha convocado es el Ministerio de Transportes, porque no hay réplica posible a los argumentos paisajísticos, patrimoniales, arqueológicos, ambientales, culturales" que, según Hernando, el Gobierno regional presentó al proyecto del AVE en Toledo.

Tras denunciar que en la reunión a la que asistió junto al alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, con el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, "no se mencionó que existiera esa reunión el próximo jueves", no ha dudado en apuntar que "es una decisión, a nivel del ministro, que contrasta enormemente la forma en la que venimos trabajando con otros altos cargos del ministerio".

"¿Qué contenido puede haber en la reunión del jueves que no deba escuchar la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha cuando en el resto de cuestiones venimos formando parte de las reuniones cuando hemos tenido que hablar a otras instancias dentro del mismo ministerio? No lo entiendo. Hemos podido hablar de Talavera de la Reina sin ningún tipo de problema y en Toledo se tuerce. Para que luego encima digan que la culpa es de Toledo. Algunos no tienen ni afición", ha denunciado.

(Habrá ampliación)