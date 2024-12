C-LM asegura que la DIA del estudio informativo sobre el AVE Talavera-Oropesa "tardará meses"

TOLEDO 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha asegurado este martes que la Declaración de Impacto Ambiental sobre el estudio informativo del tramo Talavera-Oropesa del AVE a Portugal "tardará meses".

Así lo ha indicado Hernando que, durante la rueda de prensa que ha ofrecido esta martes para dar cuentas de los acuerdos del Consejo de Gobierno, ha asegurado que, en la reunión de este lunes, el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, no les dio plazos concretos sobre esta infraestructura.

"El único plazo que sí que nos ha podido ofrecer, aunque no muy preciso, pero sí nos ha dado un orden de magnitud, es sobre la declaración de impacto ambiental que es cuestión de meses. No nos ha concretado cuántos, pero en las reuniones sucesivas intentaremos poder aproximar más ese dato".

Y es que el consejero ha valorado que el departamento que dirige Óscar Puente haya enviado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico dicho estudio y que, para acortar los plazos, se encargue a Adif iniciar en paralelo la redacción de los proyectos que harán que esta integración sea posible.

Así las cosas, ha valorado que la opción que planteó este lunes el Ministerio dé respuesta a las peticiones tanto de las diferentes corporaciones municipales como del Gobierno regional respecto a la alta velocidad por Talavera, explicando que, aunque no soterran las vías del tren, sí se van a soterrar tres carreteras.

"Va a soterrar el viaducto de la carretera de San Román, el viaducto de la carretera de Cervera y el camino del Pilar, pero además va a crear otras dos nuevas vías peatonales soterradas, que se encontrarán cerca de la estación, por medio de pasos soterrados".

Dicho esto ha puesto en valor que dichas infraestructuras se van a realizar con "perspectiva de género", los que significa que no haya "puntos oscuros, que no haya trampas mortales, que no haya ningún sitio donde nos puedan agredir de cualquiera de las formas".

De igual modo, ha precisado que la mesa técnica que se va a crear, y en la que solo estarán Ayuntamiento y Ministerio, tendrá que diseñar usos de ocio y de deporte para estos nuevos espacios anchos que se generan, al igual que tienen que determinar el número de plazas de aparcamiento que se van a plantear en la zona.