Gobierno C-LM, que enmendará el Concierto Social de Infancia si es necesario, pide a De la Rosa "dejar el espectáculo"

TOLEDO, 15 Sep.

La Consejería de Bienestar Social, que sostiene que el empleo en las entidades que gestionan el servicio de acogimiento residencial de menores está garantizado y no peligra, va a revisar la Orden que regula dicho Concierto Social para corregir posibles errores que tanto CCOO como la Mesa del Tercer Sector han detectado en la norma.

Así lo ha confirmado a Europa Press, la viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales, Guadalupe Martín, que se ha mostrado muy crítica con la actitud del líder regional de CCOO, Paco de la Rosa, después de las declaraciones que realizó el pasado viernes. De ahí que le haya pedido "sensatez", que "baje el tono" y deje "el espectáculo".

Fue la propia Consejería, ha explicado Martín, la que convocó a CCOO a la reunión del día 13 en Toledo, después de que el sindicato, la semana anterior, alertara de que "700 empleos están en peligro", afirmación, ha lamentado, que es "mentira".

En cuanto a las peticiones que realiza CCOO, que insta a incluir la referencia al convenio colectivo del sector y la obligación de subrogación de los profesionales en caso de que hubiera un cambio de titularidad en alguno de los centros, la viceconsejera ha explicado que, antes de aprobar la Orden, los servicios jurídicos dictaminaron que dichas normas son de obligado cumplimiento y, por lo tanto, no era necesario incluirlas.

"En lo que quedó la reunión del viernes fue, precisamente, en volver a consultar con los servicios jurídicos si era imprescindible que estas dos propuestas estuvieran incluidas en el texto. Si los servicios jurídicos nos dicen que sí, que tiene que quedar reflejado, haremos la corrección de errores", ha aseverado.

CRÍTICAS AL LÍDER DE CCOO

Dicho esto, ha criticado la actitud de CCOO, en concreto de su líder regional que, según ha explicado, ni siquiera estuvo en la reunión que ella, y la directora general de Infancia y Familia, Inmaculada Tello, mantuvieron en la Consejería con la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Ana Delgado, y con el responsable de Sectores Socioeducativos de la Federación de Enseñanza de CCOO, Antonio Romero.

"Después, CCOO hizo una convocatoria a los medios de comunicación, por cierto, dentro del recinto de la Consejería, y Paco de la Rosa habló por lo que le habían informado sus compañeros. El ambiente de la reunión fue cordial y nuestro compromiso fue el de revisar y, si es necesario, incluir esas propuestas".

"Luego ya el tono se elevó y, desde luego, nos ha hecho sentir mal, en el sentido de que nosotros, lo que no podemos es consentir ese tono de desprecio que se ha producido en el trato a la consejera, al equipo directivo de la Consejería y a los funcionarios", ha condenado Martín, después de que De la Rosa, que también se mostró muy beligerante el pasado martes con este asunto, preguntase a la consejera si tenía alguna "razón política" para "tener ese grado supino de insensibilidad para con los trabajadores".

Así las cosas, y tras asegurar que desde la Consejería tampoco van a permitir que "se hable con desprecio del Tercer Sector", en alusión a las palabras del líder de CCOO, la responsable de Servicios y Prestaciones Sociales del Gobierno regional ha insistido en querer trasladar tranquilidad a los profesionales pues, según mantiene, "no hay amenaza sobre los puestos de trabajo".

"Ese fue el primer titular que CCOO lanzó, que 700 puestos de trabajo se veían amenazados. Decir mentiras está feo", ha criticado Martín, que ha insistido en que en el caso hipotético de que de alguna entidad cambie en la gestión de algunos de los centros, tiene la obligación de subrogar al personal.

SORPRENDIDA POR LAS DECLARACIONES DEL TERCER SECTOR

En otro orden de cosas, también se ha referido a las peticiones lanzadas por el presidente de la Mesa de la Mesa del Tercer Sector, José Antonio Romero, que, según declaró a Europa Press, coincidían con las planteadas por CCOO.

"Me ha sorprendido esa declaración. Esta misma semana, yo he hablado con él y no le ha hecho ninguna referencia al tema. Pero estamos abiertos a verlo. Nuestra puerta siempre está abierta", ha añadido la representante del departamento que dirige Bárbara García Torijano, que ha terminado insistiendo en que el diálogo que mantienen con el Tercer Sector siempre es "fluido".