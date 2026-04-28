Gobierno C-LM licitará el nuevo edificio de la Escuela de Protección Ciudadana para el próximo mes de mayo

Acto institucional de entrega de medallas al mérito y la permanencia entre los agentes de la Policía Local. - PIEDAD LOPEZ

TOLEDO 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado la licitación de las obras del nuevo edificio de la Escuela de Protección Ciudadana, prevista para el próximo mes de mayo, con el objetivo de iniciar su construcción a finales de este año. Una nueva infraestructura que tendrá una superficie de 5.000 metros cuadrados, duplicando con creces la actual, y que supondrá una inversión cercana a los 15 millones de euros.

Así lo ha avanzado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, en el marco del acto institucional de entrega de medallas al mérito y la permanencia entre los agentes de la Policía Local en esta región que se ha desarrollado en el Archivo regional, y que ha coincidido con la conmemoración del Día de la Policía Local de Castilla-La Mancha.

Durante el mismo, Ruiz Molina ha puesto en valor la labor de estos profesionales, y ha destacado su compromiso permanente con la seguridad ciudadana y la protección de los derechos y libertades públicas. Actualmente, la comunidad autónoma "cuenta con 2.138 agentes distribuidos en 162 municipios", lo que permite que ocho de cada diez ciudadanos tengan acceso cercano a este servicio esencial.

Asimismo, y según informa el Ejecutivo regional, ha subrayado la estrecha colaboración que mantienen con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como el papel fundamental que desempeñan, cuyo apoyo, ha dicho resulta clave para el desempeño de esta profesión.

LA ESCUELA DE PROTECCIÓN CIUDADANA, EJE FUNDAMENTAL EN LA FORMACIÓN

El titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha destacado el papel de la Escuela de Protección Ciudadana como eje fundamental en la formación de la Policía Local para su incorporación como nuevos agentes o mandos, o para mejorar su "capacidad profesional y su especialización". Una labor que se viene desarrollando desde hace más de tres décadas.

En esta línea, el consejero ha explicado que, actualmente son 126 los alumnos y alumnas los que reciben formación inicial para incorporarse al cuerpo en el segundo semestre de este año, a los que hay que sumar 38 más que están realizando cursos de ascenso a oficial, subinspector e inspector. En este sentido ha indicado que "en 2016 se dio formación a once alumnos, entre cursos de inicio y ascenso, frente a los 164 de 2026".

Además, ha señalado que con estas dos últimas ediciones se ha superado la barrera de los 1.000 alumnos formados durante los últimos diez años, tanto en los cursos de formación inicial como de acceso. "Un importante número de alumnos que es consecuencia del esfuerzo en materia de empleo público que realizan los ayuntamientos, de los que dependen las policías locales".

En cuanto a la formación continua o especializada que reciben los agentes de policía local a lo largo de su vida profesional, el consejero ha resaltado que "son los profesionales que reciben mayor carga lectiva, debido a que su formación es mucho más intensiva y de mayor duración que el resto de los colectivos del Sistema Nacional de Protección Civil en Castilla-La Mancha".

Y ha dado el dato de que la mitad del alumnado que pasa por la escuela son policías locales, evidenciando que "la formación es consustancial a la labor profesional de este cuerpo, y una pieza esencial".

COORDINACIÓN Y MODERNIZACIÓN

En este sentido, Ruiz Molina ha señalado que para contar con una Policía Local "más moderna, cercana y profesionalizada", desde el Gobierno de Castilla-La Mancha no se escatima en esfuerzos por llegar a acuerdos con otras administraciones, para lo cual, ha dicho, se ha reducido el número de pruebas a realizar a lo largo de la oposición, garantizando "que se cumplan siempre los principios de mérito y capacidad", y evitas así "un esfuerzo desmesurado de los aspirantes a la hora de prepararlas".

También, se han alcanzado las 74 plazas de policía local, cuyas pruebas de acceso han sido organizadas por el Ejecutivo autonómico por encomienda de 38 ayuntamientos de la región. Ha recordado el acuerdo suscrito con la Dirección General de la Policía Nacional para la elaboración de un "modelo de evaluación de riesgos laborales", y se está trabajando conjuntamente con el Gobierno de España para flexibilizar la "prestación conjunta de servicios entre municipios limítrofes" y permitir que los agentes en prácticas puedan portar armas durante su formación.

97 RECONOCIMIENTOS

En esta edición de 2026 se han concedido un total de 97 reconocimientos a integrantes de los Cuerpos de Policía Local y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de la región, con la novedad de que también se ha concedido a una persona ajena a estos cuerpos. Son distintivos que reconocen su trayectoria profesional, actuaciones especialmente meritorias o la permanencia en el servicio.

Estas menciones se han repartido en nueve medallas al mérito profesional, una en categoría oro y ocho en categoría plata; cinco medallas al mérito policial, categoría plata; 13 medallas a la permanencia, categoría oro; y, finalmente, 71 medallas a la permanencia, categoría plata. Estas medallas reflejan la gratitud que la sociedad castellanomanchega tiene a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

NUEVE MEDALLAS AL MÉRITO PROFESIONAL

Las medallas al mérito profesional son una condecoración honorífica, con la que se reconoce la trayectoria profesional y meritoria de integrantes de los Cuerpos de Policía Local de Castilla-La Mancha.

En la categoría oro se ha concedido al Subinspector del Cuerpo de Policía Local de Tomelloso (Ciudad Real), Alfredo Carretero Árias. Asimismo, han sido reconocidos con la medalla profesional de Castilla-La Mancha, categoría de plata, al Inspector del Cuerpo de Policía Local de Albacete, Mario Adolfo Ruio Lara; al subinspector del Cuerpo de Policía Local de Ciudad Real, Jesús Carlos Vendrell; a los oficiales del Cuerpo de Policía Local de Puertollano (Ciudad Real), Luis Francisco Barragán; del Cuerpo de Policía Local de Albacete, Manuel Santos; de Ciudad Real, José Ramón Hervás; y al Oficial y Policías Locales de Méntrida (Toledo), Francisco Fuentes, Rubén Ruiz y Sergio Sánchez.

CINCO MEDALLAS AL MÉRITO POLICIAL CON UNA NOVEDAD

Por su parte, las medallas al mérito policial de Castilla-La mancha son condecoraciones honoríficas, que se otorgan por haber realizado alguna actuación meritoria de carácter singular. Desde el año 2015, el Gobierno regional ha entregado un total de 1.428 medallas, de las cuales 149 son condecoraciones de mérito.

En su categoría plata, este año han sido concedidas, por su meritoria trayectoria profesional al Comisario, Jefe Provincial de Operaciones en la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Albacete, Antonio José López-Alcahut; al Teniente Coronel de la Guardia Civil, Jefe de la Sección de Operaciones, Policía Judicial e Información de la Comandancia de Ciudad Real, José Manuel Rodríguez; a los Policías Locales del Cuerpo de Policía Local de Malagón (Ciudad Real), Francisco Javier Monteagudo y Carlos Santos.

Y este año como novedad, se ha concedido a una persona que no es miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se trata de la ex directora de la Escuela de Protección Ciudadana, Gema Aguado, por haber ejercido dicha responsabilidad durante 12 años.

84 MEDALLAS POR PERMANECER EN EL SERVICIO ACTIVO

Finalmente, las medallas a la permanencia reconocen haber estado veinte o treinta años de servicio activo en los Cuerpos de Policía Local de la región. En la categoría oro, que reconoce los treinta años de servicio activo, se han otorgado 13 medallas a la permanencia.

Por los veinte años de servicio activo se han otorgado 71 medallas a la permanencia, categoría plata, que han recaído en dos subinspectores, 15 oficiales y 55 policías.