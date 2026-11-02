El Gobierno de C-LM mantiene el Centro de Atención a Familiares acogiendo a los familiares de una víctima

Centro de Coordinación Operativa. - JCCM

TOLEDO 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha mantiene la atención a las familias en el Centro de Atención a Familiares (CAF), en la Casa Sacerdotal en Toledo, con recursos como trasladados, avituallamiento o asistencia psicológica, aún tras los avances en identificación y comunicación de las víctimas del accidente ferroviario de Urda del pasado miércoles 28 de octubre.

En estos momentos, se mantienen instalados allí los familiares de una víctima del siniestro, según ha informado la Junta por nota de prensa tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa (Cecop), en el marco del Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam).

El CAF mantiene la atención psicológica, que siguen prestando profesionales de las operadoras Renfe e Iryo, Cruz Roja, y del Ministerio de Justicia en la sede de los juzgados de Toledo, así como el Ejecutivo autonómico continúa gestionando y canalizando el avituallamiento a estos familiares, a través de la empresa pública Geacam, así como la entrega de productos de higiene y primera necesidad, donados por Mercadona.

Por otro lado, durante la reunión del Cecop, se ha abordado el desarrollo de los trabajos de policía judicial y la retirada de los trenes afectados en la zona cero del accidente ferroviario.

En cuanto al balance de actuaciones sanitarias, el Ejecutivo ha dado cuenta de las últimas actualizaciones de datos, con 29 personas ingresadas en centros hospitalarios de la región del total de 110 atendidos desde el accidente, y el balance, hasta el momento, de 69 fallecidos. El Centro Integrado de Datos mantiene el número de fallecidos en el siniestro en 69.