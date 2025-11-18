Gobierno C-LM pide aislar a "reductos" homófobos tras los insultos durante el derbi conquense

Archivo - La consejera de Igualdad, Sara Simón, atiende a los medios antes. - JCCM - Archivo

TOLEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Sara Simón, ha pedido aislar a los "reductos" que caminan "hacia el lado contrario" en relación a los insultos homófobos y machistas vertidos desde la grada de San Marcos contra el jugador del Conquense Nacho Ruiz en el derbi provincial de Segunda RFEF.

Tras el comunicado emitido por el Club Deportivo Quintanar del Rey, que anunciaba una investigación para identificar a los responsables de los insultos y prohibirles el acceso al estadio, la consejera de Igualdad ha contestado sobre este asunto, a preguntas de los medios durante la inauguración de una actividad del Plan Corresponsables junto al secretario general de CCOO, Javier Ortega.

"Cuando precisamente tenemos que seguir avanzando en igualdad, en tolerancia, vemos que parece que todavía hay pequeños reductos que se empeñan en caminar hacia el lado contrario", ha lamentado Simón, achacando este tipo de comportamientos a los "discursos de odio que se están fomentando a través de algunos partidos políticos".

Esos discursos acaban "promoviendo" que "quienes son intolerantes se empoderen", ha advertido Simón, que ha definido esta situación concreta como "bastante triste".

"Pido a la sociedad que aislemos a las personas que piensen así que entendamos que no es asumible y que por tanto seamos más los que reivindiquemos una sociedad plenamente igualitaria y una sociedad en la que podamos estar orgullosos de nuestra diversidad", ha remarcado.