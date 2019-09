Gobierno C-LM al PP de Murcia: "No queremos cambiar el agua por dinero"

Actualizado 04/09/2019 15:37:27 CET

TOLEDO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha afirmado que "hay algunos dirigentes del PP en Murcia que no se han enterado todavía que lo que queremos es agua, que no estamos en venta, no queremos cambiar el agua por dinero, queremos el agua para garantizar nuestro desarrollo y para que el Tajo sea un río".

Así ha reaccionado Martínez Guijarro a las declaraciones hechas por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional de Murcia, Joaquín Segado, quien ha instado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a que "asuma su responsabilidad e invierta los millones de euros que los regantes levantinos han pagado y pagan por el agua trasvasada para acometer las infraestructuras que garantizarán que los habitantes de la ribera del Tajo dispongan del agua que necesitan".

"Ellos están pensando más en el dinero que en otras cosas", ha declarado el vicepresidente castellano-manchego, quien ha apuntado que Castilla-La Mancha quiere resolver el problema hídrico que tiene y no piensa en el dinero.

Dicho esto, ha destacado que quien tiene la obligación y el compromiso de garantizar el abastecimiento a los municipios ribereños es el Ministerio, al tiempo que ha defendido que el Gobierno de Castilla-La Mancha invierte "bastante más" en la cuenca del Tajo de lo que recibe por compensación del trasvase Tajo-Segura.

Sobre el hecho de que la Comunidad Valenciana vaya a recurrir la presencia de los municipios ribereños en la comisión de explotación del trasvase, Martínez Guijarro ha calificado esta decisión del Gobierno valenciano de "error". "Qué quieren ocultarle a la Mancomunidad de municipios ribereños", se ha preguntado el vicepresidente, quien cree que si la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, del territorio receptor, está presente en ese órgano debería estar la mancomunidad (la de los ribereños) de donde sale el agua.

"No entendemos cuál es la obcecación que tienen determinadas instituciones para evitar esa presencia", ha apuntado Martínez Guijarro, quien opina que cuanto más transparencia haya en la gestión de la explotación del trasvase Tajo-Segura "mejor para todos".