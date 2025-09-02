Gobierno no descarta sanciones para las dirigentes de Vox que acudieron a la concentración en Hortaleza

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, durante una rueda de prensa, en la sede de la Delegación del Gobierno, a 1 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

David Moreno asiste a la convocatoria y afirma Page será "responsable" si lo ocurrido en Hortaleza se repite en C-LM

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha apuntado a que no se descartan sanciones para las dirigentes de Vox que acudieron este martes a la concentración frente al Centro de Primera Acogida de Hortaleza, una movilización prohibida por Delegación en aras de salvaguardar el bien superior de los menores que residen en el centro.

Cabe recordar que la concentración fue convocada por Vox después de que la semana pasada se produjera la presunta violación de una menor de 14 años por parte de un residente del centro.

A esta concentración ha acudido la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, acompañada de otros representantes de Vox, incluida la portavoz nacional de Emergencia demográfica y diputada nacional, Rocío de Meer, donde han reclamado el cierre de este recurso y de "todos los centros de ilegales" de España.

También ha acudido el presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, quien ha expresado su solidaridad con la víctima y con su familia, al tiempo que ha anunciado que Vox Castilla-La Mancha pondrá "todo su esfuerzo en evitar que hechos de este cariz se repitan en nuestra tierra e impidiendo que estos MENAs sean acogidos en la región".

"Si este suceso se repite en Castilla-La Mancha, tendrá un responsable directo: Emiliano García-Page, que lleva meses encubriendo la acogida de MENAs en Castilla-La Mancha". Por todo ello, ha recordado que Vox CLM llevará al próximo Pleno una iniciativa para interpelar al Gobierno socialista en este sentido.

"La Policía ha realizado las correspondientes filiaciones que conllevarán el levantamiento de actas con propuestas de sanción para las personas. Vamos a ver las actas que se elevan, tengo información de que ha habido filiaciones y, por lo tanto, habrá propuestas de sanción, y todo parece indicar que efectivamente habrá sanciones", ha trasladado el delegado en una entrevista en la 'Cadena Ser', recogida por Europa Press.

Martín ha recordado que la prohibición ha sido emitida por tratarse de una concentración de "riesgo elevado" dirigida a "hostigar, a amenazar a los menores en las puertas" del centro.

"El hostigamiento hacia los menores, la provocación, la amenaza que podía haber detrás era evidente, y por lo tanto, por la protección del menor, el interés superior del menor, que a todos nos debe obligar, pues ha sido una de las razones fundamentales para justificar esa prohibición", ha explicado.

El delegado ha lamentado que, pese a ello, se haya celebrado finalmente la concentración "a manos de un partido político (en referencia a Vox), que en teoría tendría que ser ejemplar a la hora de velar por el cumplimiento de las reglas del juego".

"Estamos hablando de una violación, en primer lugar, y aquí nadie está pensando en la víctima, todo lo contrario. Aquí estamos ya únicamente hablando de los migrantes, cargando el discurso de odio en el que algunos viven instalados", ha subrayado.

En este sentido, ha explicado que en la ciudad de Madrid ha habido 256 violaciones en lo que va de año, 22 menos que el año pasado en este mismo periodo. "Pero aquí solo hemos hablado de una que ha sido cometida presuntamente por un migrante", ha afirmado.

"Únicamente nos preocupa la violencia sexual si le sirve para armar su discurso racista, su discurso de odio contra los migrantes africanos en particular. Y esto es extremadamente grave, porque además de ser injusto, representa sin duda para los migrantes una situación de amenaza cuando están en una situación extremadamente vulnerable", ha aseverado.