Gobierno regional lanzará en enero una tercera convocatoria de 16 millones para climatizar colegios en C-LM

XVIII Encuentro Estatal de la Red de Aprendizaje-Servicio. - JCCM

CIUDAD REAL 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha lanzará el próximo mes de enero la tercera convocatoria de ayudas para la climatización de centros educativos, dotada inicialmente con 16 millones de euros, con el objetivo de completar el plan regional de confort térmico en colegios e institutos de la región.

Así lo ha avanzado este viernes el consejero de Educación, Amador Pastor, durante su participación en el XVIII Encuentro Estatal de Aprendizaje-Servicio y Premios Nacionales ApS, que se han celebrado en el Pabellón Ferial de Ciudad Real.

El consejero, durante su atención a los medios de comunicación, ha recordado que las dos convocatorias anteriores ya han permitido actuar en más de 130 centros educativos y 88 ayuntamientos.

Esta nueva convocatoria se ha planteado como la culminación de un programa iniciado en 2021, que ha financiado hasta el 85% de las actuaciones municipales para instalar sistemas de climatización, especialmente mediante aerotermia y medidas de eficiencia energética, como placas solares.

Según ha explicado, si las solicitudes superan el crédito inicial, la Junta ha previsto ampliar la dotación con remanentes no ejecutados de las fases anteriores.

Entre las principales novedades, la convocatoria incorpora una asistencia técnica previa para los ayuntamientos, con el fin de resolver dudas en la redacción de los proyectos, y una flexibilización de los plazos de ejecución, con el objetivo de facilitar la presentación de propuestas viables y sólidas. "La intención del Gobierno regional ha sido ofrecer mayores garantías a las entidades locales, titulares de los centros de Educación Infantil y Primaria", ha remarcado.

Pastor ha subrayado que, gracias a este plan, ya se ha alcanzado el 100% de climatización en las escuelas infantiles de titularidad autonómica y en los centros de educación especial, además de haberse intervenido en al menos el 50% de los institutos de Secundaria.

El consejero ha animado a los ayuntamientos a apoyarse en la Consejería para resolver cualquier cuestión técnica y avanzar de forma conjunta en la mejora de las infraestructuras educativas, destacando que el confort térmico se ha convertido en un elemento clave de la calidad educativa, especialmente ante episodios de altas temperaturas.

APRENDIZAJE Y SERVICIO

Al margen de la climatización, Pastor ha participado en el XVIII Encuentro Estatal de la Red de Aprendizaje-Servicio, donde ha puesto en valor el desarrollo de esta metodología en Castilla-La Mancha.

La región, según ha indicado, ha consolidado acuerdos con la Universidad de Castilla-La Mancha y, en 2025, con la Universidad de Alcalá, lo que ha permitido extender este modelo a todo el territorio.

Actualmente, se han desarrollado 67 proyectos activos, vinculados a ámbitos como la salud, el bienestar, la cultura, la creatividad o la digitalización, y se ha reconocido la labor de centros educativos castellano-manchegos dentro de la red estatal.

Por su parte, la directora general adjunta de la ONG Educo, Guiomar Todó, ha puesto en valor el alcance social y educativo de esta metodología. En el conjunto del país, más de 115.000 alumnos han participado durante el último curso en 346 proyectos, impulsados por la Red Estatal de Aprendizaje-Servicio y entidades como Educo.

Desde esta red se ha destacado que el aprendizaje y servicio se ha consolidado como una herramienta clave para fomentar la ciudadanía global, al permitir que el alumnado desarrolle proyectos con impacto directo en su entorno más cercano.

Entre las iniciativas reconocidas se han incluido trabajos vinculados a la dana, el cambio climático o proyectos de cooperación que han conectado realidades tan distintas como Senegal y Betanzos.

La responsable de Educo ha subrayado que, a través de estas experiencias, en las aulas no solo se han trabajado contenidos académicos, sino también valores como la empatía, la solidaridad, la participación y la ciudadanía activa.

En este sentido, ha remarcado la importancia de que la infancia participe y vea reconocida su opinión como parte esencial del avance de los derechos y el bienestar social.

En el encuentro, además del consejero de Educación, también han participado el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, y el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, entre otros. Este último ha dado la bienvenida a los participantes y les ha agradecido su implicación en esta práctica educativa, Aprendizaje-Servicio, que fusiona la intencionalidad pedagógica y la solidaria vinculando contenidos curriculares con la acción social, en la que los estudiantes aprenden conocimientos mientras actúan sobre necesidades reales de su entorno con el propósito de mejorarlo.