Gobierno ve "ejemplar" la apuesta de C-LM por convertir el turismo en fuente de riqueza y motor de la región

Franco cree que los planes de sostenibilidad turística ayudarán a alcanzar la diversificación y desestacionalización de la oferta

TOLEDO, 15 Dic. (ERUOPA PRESS) -

El secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, ha destacado que el Gobierno de Castilla-La Mancha está haciendo las cosas "bien" en esta materia e incluso, pidiendo "respeto" al resto de comunidades autónomas, ha asegurado que la castellanomanchega es un "claro ejemplo" a la hora de convertir el turismo en fuente de riqueza y motor de la región.

Así lo evidencia, ha proseguido Valdés, el hecho de que Castilla-La Mancha haya sido la única región que ha recibido el visto bueno del Ministerio a tres de los 10 planes que ha presentado a la convocatoria de Planes de Sostenibilidad Turística, y que este martes se han firmado en Toledo.

Los beneficiarios son Cuenca, Sigüenza y el Parque Nacional de Cabañeros. En el caso de la ciudad de las 'Casas Colgadas', manejará un total de 1.824.000 euros, aportando los Gobiernos central y autonómico 1,2 millones y el Consistorio conquense 608.000 euros.

De su lado, Sigüenza va a percibir 1.400.000 euros, aportando la Secretaría de Estado 570.000 euros; 690.000 la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y 140.0000 euros el Ayuntamiento.

Respecto al Parque Nacional de Cabañeros, los beneficiarios serán un total de ocho municipios que lo integran, que van a recibir un total de 1.805.000 euros, aportando los Ejecutivos central y regional 722.000 euros cada uno y la Diputación otros 361.000.

En la intervención que ha sucedido a la firma, el responsable nacional de Turismo ha destacado que el Ministerio que dirige Reyes Maroto recuperó la convocatoria de estos planes, que ayudan a la promoción y renovación de destinos maduros y de interior, con gran éxito de convocatoria, pues para la presente anualidad se registraron un total de 154 solicitudes.

Dicho esto, Valdés ha destacado que casi todas las administraciones, con "independencia de su color político", han aportado fondos para estas ayudas, en una apuesta transformadora y de futuro. "Ese es el camino a seguir. Sabemos que juntos somos más fuertes", ha destacado Valdés, que ha añadido que la unión de las administraciones aporta "esperanza" al sector, que pasa por sus peores momentos.

Por ello, ha incidido en la necesidad de que el sector, de cara al futuro, sea sostenible para poder seguir aportando a los territorios riqueza e innovación, al tiempo que pone freno a la despoblación.

TODOS LOS RECURSOS SON "INSUFICIENTES"

De su lado, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, se ha mostrado convencida de que los planes de los que se van a beneficiar Cuenca, Sigüenza y el Parque Nacional de Cabañeros servirán, por medio de la aplicación de las nuevas tecnologías, para alcanzar la diversificación y desestacionalización de la oferta, algo que incentiva un turismo más sostenible y respetuoso con el medio ambiente e impulsa destinos rurales y de interior.

Por ello, ha agradecido al Gobierno de España su "estrategia e impulso", sobre todo en estos momentos "difíciles", en los que pese a los esfuerzos colectivos, la situación es tan critica que hace que todo esfuerzos "sean insuficientes".

Dicho esto, ha agradecido al secretario de Estado que su departamento haya incluido en los 25 planes aprobados en la convocatoria de este 2020 tres de Castilla-La Mancha, algo que no ha sucedido por "casualidad", sino porque el Ejecutivo regional apuesta de forma decidida por un turismo sostenible.

Por último, la titular regional de Economía ha defendido que los fondos Next Generation han de servir para fijar objetivos de turismo interior y sostenible y para vertebrar el territorio. "Pero eso no quiere decir que no fortalezcamos a Toledo, a la que afecta de lleno la ausencia de turismo internacional", ha admitido Franco.

AGRADECIMIENTOS

Mientras, el alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha agradecido tanto al Ejecutivo central como regional la posibilidad que brindan a la ciudad, por medio de este Plan de Turismo Sostenible, de posicionarse dentro del sector turístico a nivel nacional y regional, sobre todo en una época "complicada" como la actual.

"Va a ser motor de desarrollo para nuestros municipios y entornos", se ha mostrado convencido Dolz, que ha añadido que este plan también va a permitir "parar la máquina, pensar y tomar decisiones de cara a futuro y aprender lecciones".

Palabras de agradecimiento ha tenido también la regidora seguntina, María Jesús Merino, que ha asegurado que este plan es todo un "empuje moral", que se suma a la inversión que con cargo al 1% Cultural va a recibir la localidad, que aspira a ser Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

A ese reconocimiento nacional también aporta el hecho de que los dos restaurantes con Estrella Michelín que tiene la Ciudad del Doncel, hayan revalidado este sello, situando a Sigüenza en el mapa nacional. "El turismo va a permitir que los jóvenes encuentren oportunidades en el medio rural y no se tenga que marchar", ha añadido Merino, que ha aprovechado la presencia del delegado del Gobierno en la región, Francisco Tierraseca, para pedir la restitución de los servicios de tren que la localidad ha visto reducidos en los últimos tiempos.

Por último, el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, también ha agradecido la concesión de este Plan de que aportará al Parque Nacional de Cabañeros, que este año ha cumplido 25 años de existencia, la oportunidad de seguir atrayendo visitantes y frenar el "mal endémico" que muchas zonas de la región vienen arrastrando desde hace mucho tiempo como es la pérdida de población.

En este punto, Caballero, que ha asegurado que el hecho de que Cabañeros se convirtiera en Parque Nacional, cuando podría haber sido campo de tiro, ha aportado "efectos positivos" a las vidas de los moradores de los municipios que lo integran, a los que, por contra, aún les "quedan muchos anhelos por alcanzar".

Por ello, tras admitir que la colaboración institucional ha de garantizar las demandas de estos vecinos, Caballero ha defendido que la llegada de los diferentes fondos europeos que va a percibir la región han de servir para poner en valor que el modo de vida que concentra a muchos habitantes en pocos kilómetros cuadrados no es sostenible.