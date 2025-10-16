Gregorio (FEMP C-LM) cree que Page vuelve "a dar la espalda a los municipios de C-LM" por mantener canon del agua

TOLEDO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha (FEMP C-LM) y alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha lamentado que el presidente regional, Emiliano García-Page, ha a vuelto a desaprovechar la oportunidad de anunciar medidas que favorezcan a los 919 municipios de la región, especialmente la eliminación del canon del agua, una de las principales cargas que lastran la competitividad y el crecimiento económico de los ayuntamientos, las empresas y los ciudadanos.

"Después del discurso de Page, esperábamos un anuncio valiente que beneficiara de verdad a los municipios. Sin embargo, lo único que hemos escuchado son promesas vacías y lo realmente importante para nuestros pueblos, que es eliminar el canon del agua, sigue sin tocarse", ha señalado Gregorio en una rueda de prensa en las Cortes de Castilla-La Mancha, según ha informado el PP en un comunicado.

El presidente de la FEMP C-LM ha recordado que este impuesto del Gobierno socialista de Emiliano García-Page "está ahogando a los ayuntamientos y a las familias", provocando que "en muchos hogares el recibo del agua se haya duplicado".

Ha recordado que casi 300 alcaldes de toda Castilla-La Mancha ya han solicitado por escrito la retirada de este Canon, lo que demuestra el amplio rechazo que existe en el territorio. "Los ayuntamientos no solo sufrimos este impuesto, sino que además somos los recaudadores, lo que supone una doble carga injusta para el mundo local", ha añadido.

Gregorio ha calificado el discurso de Page como "decepcionante y vacío de propuestas de futuro", ya que "hemos visto a un presidente cansado, sin ilusión por esta tierra, que parece más pendiente de su salida política que de resolver los problemas reales de los castellanomanchegos".