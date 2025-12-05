Gregorio pide ayuda al Colegio de Abogados para asesorar a propietarios afectados por las futuras obras del AVE

Acto del Ilustre Colegio de Abogados de Talavera - AYUNTAMIENTO DE TALAVERA

TOLEDO 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha pedido a la decana del Colegio de Abogados, Margarita Cerro, una próxima reunión "para estudiar la fórmula de un convenio para que podáis ofrecer asesoramiento jurídico a los propietarios que puedan verse afectados por las futuras obras de la llegada de la Alta Velocidad en Talavera".

Según informa el Consistorio, Gregorio ha expresado su deseo de que ambas instituciones colaboren. "Este Ayuntamiento quiere brindar todas las facilidades a las personas que se puedan ver afectadas por esas obras, que son necesarias para que el AVE se ponga en marcha, que como ha confirmado tanto el ministerio y Europa, será en 2030".

El regidor talaverano ha hecho estas declaraciones en el acto del Ilustre Colegio de Abogados de Talavera con motivo de su fiesta colegial, donde también ha destacado la importante labor que desarrollan los abogados en el turno especial para atender a las mujeres víctimas de violencia de género.

Ha recordado que en 2024, con ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, desde el Ayuntamiento se distinguió a la Vicesecretaria general del Consejo General de la Abogacía Española, y Decana del Ilustre Colegio de Abogados de Talavera, Margarita Cerro; una distinción extensiva a todo el colegio, "por vuestro servicio en esta ciudad donde ayudáis a tantas mujeres que lo necesitan y no se sientan desamparadas".

El primer edil también ha hecho referencia al acuerdo de coordinación institucional y aplicación de los protocolos para la prevención de la violencia de género y atención a mujeres de Castilla-La Mancha, que también ha sido rubricado, entre otras instituciones, por la vicepresidenta del Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha.

"Algo que demuestra que las administraciones y las instituciones deben continuar unidas en defensa de las mujeres y de la erradicación de la violencia de género".

PALACIO DE JUSTICIA

"Tenéis a este alcalde de vuestro lado en vuestras reivindicaciones también, que muchas las hago propias, como las necesidades de espacio, que se resolverán con el Palacio de Justicia", ha dicho durante su intervención en el acto.

Ha reiterado que el equipo de Gobierno ha actuado con prontitud en la parte que le correspondía, "y como es el ministerio quien debe comenzar las obras" . Ha avanzado que la información que se le ha trasladado desde el ministerio es que prevé poner la primera piedra en 2026, "y espero que cumpla".

"Os puedo asegurar que he reclamado y sigo reclamando celeridad al ministerio en este proyecto que es beneficio y necesario para la ciudad, pero estamos en sus manos", ha insistido el alcalde, que ha expresado su deseo de que al año que viene comiencen los trabajos.

FELICITACIONES

José Julián Gregorio ha felicitado también a los nuevos colegiados Adrián Domingo, Javier Flores, Óscar Jodar, Javier Piñas, y a Óscar Redondo, que han jurado cumplir con el Código Deontológico de la Abogacía y con el Estatuto General de la Abogacía Española, como profesionales, así como a los letrados ejercientes que celebran 25 años de profesión: Jesús Alberto de la Rocha y Ana Isabel Gil.

"Tanto a los nuevos colegiados como a todos los que os encontráis hoy aquí, os manifiesto mi deseo de que tengáis una trayectoria intachable y sigáis velando por hacer que se cumpla la ley", ha finalizado.