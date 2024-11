Gregorio pide a los talaveranos que colaboren con comida y con productos de higiene, pero no con ropa

TOLEDO 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha hecho un llamamiento a los talaveranos que deseen colaborar con los damnificados por la DANA para contribuyan con alimentos no perecederos, agua, productos de higiene y de limpieza, cubos, palas o escobas grandes. Ha rogado que no envíen más ropa porque, por el momento, no es necesaria.

El regidor ha realizado estas manifestaciones tras visitar el Talavera Ferial, que canaliza la recogida de ayuda. Desde allí, ha agradecido a los talaveranos que se "están volcando" con los afectados por la DANA.

Según informa el Consistorio, desde Talavera Ferial ya han salido varias furgonetas con productos de primera necesidad con destino Utiel, y próximamente saldrán otros con destino zona de Valencia.

Por su parte, el concejal delegado de Talavera Ferial, Gerardo Sánchez, ha explicado que en Talavera Ferial se continuará recogiendo productos hasta el miércoles 6 de noviembre hasta las 20.00 horas, y que se irá haciendo envíos progresivamente.

El horario de recogida de alimentos será hoy sábado hasta las 20.00 horas, mañana domingo de 9.00 a 14.00 horas, y a partir del lunes de 8.00 a 15.00 horas.