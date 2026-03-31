Gregorio supervisa el avance del nuevo paseo peatonal de Talavera junto al Tajo

El alcalde supervisa el avance del nuevo paseo peatonal junto al Tajo. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha visitado las obras del nuevo paseo peatonal que se está ejecutando en el entorno del parque Joaquín Benito de Lucas, junto al río Tajo, y que ya comienza a definir su trazado.

Esta actuación forma parte de las intervenciones acordadas entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana dentro del Plan de Humanización, una iniciativa destinada a renovar distintos tramos de la antigua N-502 a lo largo de 4,5 kilómetros, con una inversión global de 7 millones de euros, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Durante la visita, el alcalde ha destacado que se han incorporado al proyecto mejoras relevantes respecto a la propuesta inicial, con el objetivo de hacer el espacio más seguro y funcional. En este sentido, se ha apostado por separar los recorridos de peatones y ciclistas mediante la creación de un itinerario peatonal independiente del carril bici, evitando así interferencias entre ambos usos.

Asimismo , ha señalado que esta solución responde a la voluntad municipal de perfeccionar el diseño original y adaptarlo mejor a las necesidades reales de la ciudadanía.

Además del nuevo paseo, el conjunto de actuaciones incluye otras mejoras en la movilidad y en las infraestructuras urbanas, como la reorganización del tráfico en la avenida de Portugal --que contará con dos carriles por sentido--, la incorporación de un paso peatonal en el puente del Príncipe y la renovación de la red de colectores para prevenir acumulaciones de agua.

Gregorio ha subrayado que estas intervenciones suponen un paso más en la modernización de la ciudad, favoreciendo una mayor integración del río en la vida urbana y generando espacios más accesibles y agradables para los vecinos.

Las obras continúan su desarrollo conforme a la planificación prevista, avanzando hacia la creación de un entorno más ordenado, seguro y orientado al disfrute ciudadano.