Gregorio vuelve a pedir la activación del Fondo de Contingencia para Talavera: "Lo necesitan los vecinos y la ciudad"

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio - EUROPA PRESS

TOLEDO 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha vuelto a pedir este martes al Gobierno regional que el Fondo de Contingencia llegue a la ciudad para hacer frente a la concesión de ayudas directas a los vecinos y la reparación urgente de infraestructuras dañadas por las inundaciones causadas por el temporal.

En una rueda de prensa en la sede del PP regional, en Toledo, Gregorio ha concretado que la ciudad ha sufrido roturas de viales, de redes de saneamiento, de instalaciones públicas o de equipamiento, para solicitar también que con este Fondo de Contingencia se haga frente a la planificación y la ejecución de nuevas infraestructuras hidráulicas y a medidas de prevención que reduzcan el riesgo de futuros episodios de inundación.

"Sabemos que dijeron que no lo iban a poner en marcha pero Talavera de la Reina lo necesita. Lo necesitan los vecinos y lo necesita la ciudad. Y necesitamos esa ayuda de la Junta de Comunidades a una ciudad que fue muy castigada por las inundaciones de finales de enero y febrero", ha subrayado Gregorio.

Una petición que el alcalde ha hecho por los canales oficiales al Gobierno regional, que se une a la solicitud hecha desde el Ayuntamiento talaverano al Ministerio del Interior para declara la ciudad zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil.

EL ESTADO "YA LO HA HECHO"

"El Estado lo ha hecho y ahora lo que vengo a decir aquí hoy es que la única Administración que no nos ha comunicado absolutamente nada para ayudarnos a paliar los problemas que vamos a tener y que tenemos en estos momentos, con una directa al Ayuntamiento de Talavera de la Reina, es la Junta de Comunidades", ha subrayado.

En este sentido, ha explicado que también ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Tajo por carta que ayude al Consistorio talaverano a que se rehabiliten aquellas zonas del río Tajo que han sufrido avenidas de arena. "Necesitamos que se ponga en marcha un drenaje del río", ha añadido.

"Creemos que la Junta de Comunidades tiene que hacer otro tanto, de lo contrario seguiremos en las mismas, sin ningún apoyo de la Junta en ningún sentido", ha abundado el regidor talaverano, que ha añadido que Talavera se siente "totalmente desprotegida" por el Gobierno castellanomanchego.

Lo que no quiere decir, ha añadido acto seguido, que el Infocam del 112 hiciera "un gran trabajo" en la ciudad, "pero ahora es la Administración regional la que nos tiene que ayudar para conseguir que se palien todos esos elementos que fueron destruidos en nuestra ciudad".

A preguntas de los medios, ha concretado que con este Fondo de Contingencia lo que quiere el Ayuntamiento talaverano es hacer frente a la destrucción de enseres y de "elementos importantes" de los vecinos. "Hay que hacerlo con lo antes posible hasta que se active ese Fondo de Emergencia Nacional porque necesitamos una actuación rápida".

Asimismo, ha dicho que el Consistorio quiere que la Junta le ayude a la planificación que tendrá que hacer para la revisión "completa y total" de la presa de la Portiña, que es de titularidad municipal. "Nosotros con nuestros medios no podremos hacer frente a esa revisión".

También ha añadido que las actuaciones que está haciendo el Ayuntamiento con catas para la eliminación de arrastres o fisuras como la de la bóveda del arroyo de la Portiña se "pasará" al plan de emergencia del Estado con la declaración de zona catastrófica.

Respecto a la situación actual en la que se encuentra la ciudad tras las inundaciones, el alcalde de Talavera de la Reina ha afirmado que las actuaciones que prometió a los vecinos se están llevando a cabo "en un tiempo récord", como la limpieza y revisión de los colectores.

Finalmente, sobre el hecho de que la Junta ya haya dicho que el Fondo de Contingencia que se activó en la dana de 2024 fue algo "excepcional", Gregorio ha indicado que a Letur hay que darle "lo que necesite" porque hay que reconstruir una población completa. "Pero aquí se han visto también afectados más de un centenar de vecinos y que venga algo para Talavera de la Reina, creo que es obvio".