Guadalajara acoge este fin de semana los Campeonatos de España de Cheerleading y Hip Hop en el Palacio Multiusos

Cheerleading. - AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

GUADALAJARA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Palacio Multiusos de Guadalajara será escenario este fin de semana de dos importantes citas deportivas de ámbito nacional: el Campeonato de España de Cheerleading 2026, que se celebrará el sábado 16 de mayo, y el Campeonato de España de Hip Hop 2026, que tendrá lugar el domingo 17 de mayo.

Ambos eventos reunirán a cerca de 530 atletas procedentes de diferentes comunidades autónomas y países internacionales, consolidando a Guadalajara como un referente en la organización de grandes competiciones y en la promoción de nuevas disciplinas deportivas en auge, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El Campeonato de España de Cheerleading contará con la presencia de equipos de comunidades como Madrid, Baleares, Valencia y Andalucía, junto a deportistas internacionales que participarán en el Open Nacional, procedentes de países como Andorra, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Egipto, Finlandia, Francia, Rusia y Suiza.

En total, serán 260 atletas los que competirán en esta disciplina en categorías Mini, Junior, Senior y Abilities.

Por su parte, el Campeonato de España de Hip Hop reunirá a 270 deportistas, con representación de comunidades como Valencia, Galicia, Madrid y Canarias, distribuidos en diferentes categorías que abarcan desde edades tempranas hasta niveles absolutos.

Ambos campeonatos contarán con jueces de alto nivel nacional e internacional, garantizando el máximo rigor técnico en las competiciones.

UN DEPORTE EN AUGE

El cheerleading es una disciplina deportiva que combina gimnasia, danza y acrobacias, ejecutada en equipo mediante coreografías sincronizadas que incluyen saltos, piruetas y elementos técnicos de gran complejidad. Nacido en Estados Unidos, es un deporte muy completo y exigente que requiere una preparación específica y un alto nivel de coordinación y seguridad.

Su crecimiento en los últimos años lo ha convertido en una práctica cada vez más extendida entre jóvenes, al igual que el hip hop competitivo, que continúa ganando protagonismo en el ámbito deportivo.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Guadalajara, Armengol Engonga, ha destacado que "Guadalajara vuelve a posicionarse como un referente en la organización de grandes eventos deportivos, abriendo nuestras instalaciones a disciplinas emergentes con una enorme proyección, especialmente entre los más jóvenes. Este fin de semana el Palacio Multiusos será un punto de encuentro de dos grandes competiciones que a la vez son espectáculo".