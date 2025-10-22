Guadalajara acoge la segunda edición de DEKA FIT con más de 2.000 participantes en dos jornadas de deporte híbrido

GUADALAJARA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Palacio Multiusos de Guadalajara acogerá los días 25 y 26 de octubre la segunda edición de DEKA FIT, un evento de deporte híbrido que este año duplica su formato y participación y pasa de una a dos jornadas y de 1.400 a más de 2.000 deportistas inscritos.

La cita, de alcance internacional, reunirá a atletas de 20 países bajo el lema de la "democratización del fitness", un concepto que define la filosofía del evento, tal y como ha expresado su CEO, Ángel Sanz, y el propio concejal de Deportes, Armengol Engonga, durante la presentación del evento.

En la rueda de prensa de presentación, Engonga ha destacado que se trata de "un proyecto deportivo que el pasado año hizo que vibrásemos". "No es un evento más en la ciudad, sino una prueba híbrida que transmite valores como salud, convivencia y orgullo de ciudad", ha dicho. Engonga ha animado a la participación ciudadana ya que es "una experiencia inolvidable, divertida y de compañerismo".

Por su parte, el CEO de DEKA ha explicado que el evento "simboliza la democratización del deporte, porque cualquier persona, con cualquier nivel de fitness, puede participar y disfrutar con sus amigos". Sanz ha recordado que Guadalajara se ha consolidado como una "punta de lanza" del modelo DEKA a nivel nacional e internacional, "una confirmación de que podemos llevar este formato a cualquier lugar". Se trata de diez pruebas siempre iguales, con opciones con o sin carrera, incluso en formato por parejas; un evento que también combina diez estaciones de ejercicios funcionales y tramos de carrera y que se desarrollará en varios formatos, incluyendo una categoría élite clasificatoria para la final mundial en Tenerife, competiciones por grupos de edad y participación por superación personal.

Las pruebas comenzarán el sábado a las 8 de la mañana y se prolongarán hasta las 21, y el domingo la actividad se retomará a las 8 de nuevo y concluirá hacia las 13.30. Las inscripciones permanecen abiertas a través de la web Deka y también podrán realizarse presencialmente durante el evento, con un coste medio de 51 euros.

Desde DEKA consideran que "Guadalajara es una sede excepcional por la calidad y flexibilidad del Palacio Multiusos", consolidándose como un superdestino y una superexperiencia dentro de la comunidad", concluye Sanz.