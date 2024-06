Guadalajara de inicia los pasos para modificar el Plan de Ordenación ante la necesidad de suelo industrial y residencial

GUADALAJARA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara da los primeros pasos para acometer la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, un plan que data del año 2000 y que requiere ser revisado para que la ciudad pueda seguir desarrollándose tanto a nivel industrial como residencial.

El segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Alfonso Esteban, ha comparecido este miércoles ante los medios de comunicación para anunciar que, este mismo martes, la Junta de Gobierno Local aprobaba inicialmente el Plan de Infraestructura Verde, paso previo y necesario para modificar el Plan de Ordenación y ver por dónde debe crecer la ciudad.

Desde el Consistorio, Esteban considera necesario que ante el crecimiento poblacional y empresarial que se prevé en el Corredor del Henares en los próximos años y teniendo en cuenta la falta de suelo que hay en capital, tanto industrial como residencial, hay que acometer esta modificación cuanto antes podría, además, podría prolongarse al menos dos años.

Y para eso, el Ayuntamiento también va a contratar una asistencia técnica, cuyo expediente de contratación ya se ha iniciado y que, junto con los técnicos municipales, analizarán el suelo rústico del término municipal de Guadalajara para ordenarlo y protegerlo con arreglo a las determinaciones del Plan de Infraestructura Verde que este mismo martes se aprobaba inicialmente en Junta de Gobierno.

Según Esteban, "ya no se puede esperar más" porque, entre otras cosas, esto conlleva unos plazos muy largos, calculando que se podría hablar de un plazo de al menos dos años en caso de ir todo bien. "Si no se empieza, no se acaba y tendremos un problema", apostilla.

"Guadalajara no se puede permitir perder ni un minuto más en tomar esta iniciativa", ha remarcado Esteban en rueda de prensa. Guadalajara cuenta con 91.335 habitantes y parece ser que se prevé un incremento del 21% a nivel provincial en 15 años. El Plan General que tiene actualmente la ciudad data del año 2000, es decir, tiene 24 años, y en este tiempo solo se han acometido modificaciones puntuales.

De momento, ya se ha dado un paso con el visto bueno inicial del Plan de Infraestructuras Verdes, un documento estratégico necesario que están acometiendo muchas ciudades y que viene impuesto desde la normativa europea y desde la legislación española, donde se va a reflejar cuál es la estrategia de un gobierno en el ámbito del suelo rústico y de protección de la biodiversidad.

Se trata de convertir en normativa la protección del entorno natural y, además, permitirá identificar cuáles son los suelos con valores que deben ser protegidos y los que pueden ser susceptibles de urbanización.