Guadalajara moviliza 375 trabajadores y 50 vehículos para reforzar la limpieza durante las Ferias

Dispositivo de limpieza para la Feria de Guadalajara. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara movilizará a 375 trabajadores y más de 50 vehículos especializados dentro del dispositivo especial de limpieza y mantenimiento diseñado para las Ferias y Fiestas de 2026, un operativo que incluye además un importante refuerzo de contenedores y baños públicos y que se desarrollará en tres turnos para mantener la ciudad en condiciones óptimas durante las celebraciones.

El Ayuntamiento acompañará el despliegue de medios de una campaña de concienciación ciudadana bajo el lema 'Baila, ríe, diviértete y recicla', con la entrega de más de 3.000 pañuelos con el mensaje 'Los pañuelos al cuello y los residuos al contenedor'.

El concejal de Limpieza, David García, ha presentado este jueves en la plaza Mayor este dispositivo, que el Consistorio califica de "histórico" y que se desplegará especialmente en las zonas con mayor concentración de público, como el recorrido de los encierros, las zonas de peñas y los principales espacios donde se desarrollarán los actos festivos.

Una de las principales novedades del operativo es el incremento de los medios destinados a la gestión de residuos. Guadalajara contará durante las fiestas con 275 contenedores, frente a los 80 disponibles en 2022, de los que 120 estarán destinados específicamente a las peñas.

También se instalarán 375 aros papeleras por parques y distintos puntos de la ciudad y cajas de cartón reforzadas para la recogida separada de envases y papel en el eje comprendido entre la calle Mayor, La Concordia y San Roque.

El dispositivo contará asimismo con 276 baños químicos y cuatro baños de luz, estos últimos ubicados en La Concordia, el Recinto Ferial y la zona de conciertos de la Fuente de la Niña.

Los 375 trabajadores se distribuirán en tres turnos para cubrir las necesidades del servicio durante las 24 horas. El turno de mañana comenzará a las 7.00 horas con la limpieza integral de las zonas más afectadas, mientras que por la tarde se reforzará la recogida de papeleras y la atención de urgencias, especialmente en las zonas de peñas.

Por la noche, a partir de las 23.00 horas y hasta las 6.00, se desarrollarán las labores de recogida de residuos y preparación de los espacios para la jornada siguiente.

La flota estará integrada por más de 50 vehículos, entre ellos barredoras e hidrolimpiadoras, mientras que el servicio estrenará además nueva imagen y uniformes a partir del 7 de septiembre.

El operativo contempla refuerzos específicos coincidiendo con los principales acontecimientos de las fiestas. En los encierros se realizará limpieza manual mientras que el entorno de la Plaza de Toros contará con una atención especial durante los festejos taurinos.

También se reforzará la limpieza con motivo de la actuación de la Orquesta Panorama, el 7 de septiembre, en el aparcamiento de Santa María y del desfile de peñas, previsto para el 14 de septiembre y para el que se calcula una afluencia de unas 20.000 personas.

Por su parte, el concejal de Parques y Jardines, José Luis Alguacil, ha explicado que el servicio contará con un refuerzo específico para atender el incremento de actividad en las zonas verdes durante las fiestas, con casi 18 operarios de la contrata de jardines dedicados a las labores de limpieza y mantenimiento y otras diez personas de las brigadas municipales.

Los principales puntos de actuación serán La Concordia, Adoratrices, Fuente de la Niña y San Roque, espacios que concentran buena parte de la actividad festiva.

El dispositivo contempla además trabajos preventivos de poda, acondicionamiento de terrenos y gestión de los cortes de riego necesarios para compatibilizar el uso de los jardines con el desarrollo de las fiestas.

El servicio de Parques y Jardines trabajará coordinadamente con Limpieza Viaria, Policía, Guadalagua y Servicios Públicos Generales, con el objetivo de mantener la normalidad en la ciudad durante las celebraciones.

El Ayuntamiento ha apelado además a la responsabilidad de los ciudadanos y, especialmente, de las peñas, para preservar las zonas verdes y facilitar el trabajo de los servicios municipales.

Una vez concluidas las fiestas, está prevista una limpieza integral del centro durante la semana posterior al 20 de septiembre.