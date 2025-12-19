Guadalajara premia con el Premio Nacional de Teatro 'Antonio Buero Vallejo' a Carolina África Martín por 'Sopas de Ajo'

Carolina África Martín recibe el Premio Nacional de Teatro Ciudad de Guadalajara con una obra que habla de la familia. - AYUNTAMIENTO

GUADALAJARA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara ha celebrado la entrega del Premio Nacional de Teatro Ciudad de Guadalajara 'Antonio Buero Vallejo', uno de los certámenes más prestigiosos del panorama teatral español, que en esta edición ha recaído en la dramaturga, guionista y actriz Carolina África Martín Pajares, por su obra 'Sopas de Ajo'.

El acto ha contado con la presencia del primer teniente de alcalde y concejal de Cultura, Javier Toquero, así como de Carlos Buero, vocal de Honor y encargado de dar lectura al acta oficial del Jurado, y de Carlos Alba, miembro del Jurado, quien glosó la trayectoria profesional de la premiada, poniendo en valor su sensibilidad artística y su sólida aportación al teatro contemporáneo, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

Asimismo, han asistido al evento miembros de la Corporación Municipal y del jurado del certamen.

Carolina África recibió el busto de Antonio Buero Vallejo, visiblemente emocionada de manos del ganador de la edición anterior, David López Sandoval, en un gesto que simboliza la continuidad y el prestigio de este reconocimiento a lo largo de su dilatada trayectoria.

Un certamen consolidado y de referencia nacional Durante su intervención, el concejal de Cultura puso en valor la relevancia del Premio Antonio Buero Vallejo y su proyección a nivel nacional, "este premio sitúa a Guadalajara como un referente cultural y teatral.

En esta edición se han presentado más de 460 obras, una cifra que refleja tanto el prestigio del certamen como el alto nivel creativo de los participantes".

UNA OBRA SOBRE LA HERENCIA FAMILIAR

En su discurso de agradecimiento, Carolina África anunció que Sopas de Ajo será representada en los próximos meses en teatros del panorama nacional y explicó que se trata de una obra que aborda las relaciones familiares, la herencia emocional y los vínculos que se transmiten de generación en generación.

La autora definió el texto como una mirada profunda y honesta a la familia, y quiso compartir una reflexión que resume el espíritu de la obra, "Vivan las familias, sufrámoslas y vivámoslas con intensidad, con todas sus contradicciones, pero con todo el amor y el deseo de disfrutar juntos de unas calentitas sopas de ajo".

La obra destaca por combinar el naturalismo de Antón Chéjov con el simbolismo de Federico García Lorca, dando lugar a un lenguaje escénico propio que conecta tradición y contemporaneidad.

Lectura dramatizada como cierre del acto Tras la entrega del premio, el público asistió a la lectura dramatizada de la obra Aquiles, de David López Sandoval, que sirvió como cierre del acto y puso el acento en la palabra teatral como eje fundamental del certamen.

La producción de esta lectura dramatizada corrió a cargo de El Muro Producciones y la Asociación Gentes de Guadalajara bajo la dirección de Abigail Tomey.