Guadalajara presenta el Carnaval 2026 con nuevos recorridos y refuerzo de espacios cubiertos por la climatología

El tercer teniente de alcalde y concejal de Festejos, Santiago López Pomeda - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara ha presentado la programación del Carnaval 2026, que se celebrará del 7 al 18 de febrero, con un calendario de actos diseñado para todos los públicos y con importantes novedades en los recorridos y en la planificación logística, orientadas a garantizar la seguridad y la participación ciudadana ante posibles inclemencias meteorológicas.

El tercer teniente de alcalde y concejal de Festejos, Santiago López Pomeda, ha señalado que se trata de "una programación equilibrada, que combina la tradición más arraigada del Carnaval de Guadalajara con nuevas propuestas y mejoras organizativas", destacando que el objetivo es "facilitar el disfrute de vecinos y visitantes en unas fiestas seguras y de calidad".

Tras el pregón, que tendrá lugar este sábado, la programación propiamente dicha comenzará el jueves 12 de febrero con el tradicional Jueves Lardero, que contará con una merienda popular en el Parque de la Concordia.

El viernes 13 se inaugurará el Festival Barroco 'España en el siglo XVIII' en la Plaza de Santo Domingo, con actividades culturales y espectáculos de calle durante todo el fin de semana. Una de las principales novedades llegará el sábado 14 de febrero, jornada que arrancará con una salida extraordinaria de la comparsa de Gigantes y Cabezudos y continuará con un vermú popular en la campa del Mercado de Abastos.

Ese mismo día se celebrará el desfile y concurso de disfraces de adultos, que estrena nuevo recorrido por el Parque de Adoratrices, Paseo de San Roque, Parque de la Concordia y Calle Mayor, finalizando en la Plaza Mayor, una apuesta por zonas peatonales y espacios emblemáticos del casco histórico.

"El cambio de itinerario busca dar un atractivo distinto al desfile y reducir las afecciones al tráfico, aprovechando espacios muy reconocibles de la ciudad", ha explicado López Pomeda.

La jornada se cerrará con la fiesta de peñas, que tendrá lugar en el Espacio TICE. El domingo 15 será el turno del Carnaval Infantil, con el desfile de disfraces desde la Avenida Buendía hasta el Palacio Multiusos, donde se celebrará el espectáculo 'Viva el Carnaval'.

Los días lunes 16 y martes 17, coincidiendo con los días no lectivos, el Palacio Multiusos acogerá el Pequecarnaval, con actividades para niños de entre 3 y 14 años. La programación incluye también propuestas específicas para mayores, como el concurso de disfraces de jubilados y pensionistas, que se celebrará el lunes 16 en el Centro Social de la calle Cifuentes.

El concejal ha destacado igualmente la concentración de botargas el mismo día 7, uno de los actos más singulares del Carnaval y declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial, que este año se trasladará al Espacio TYCE como medida preventiva ante la previsión meteorológica. "Queremos garantizar la seguridad de participantes y público sin perder la esencia de un encuentro único en la provincia", ha afirmado.

El Carnaval 2026 se cerrará el miércoles 18 de febrero con el tradicional Entierro de la Sardina, que está previsto en la Plaza de España, con degustación popular, aunque contará con el Palacio Multiusos como alternativa en caso de lluvia.

López Pomeda ha subrayado que desde el Ayuntamiento "se sigue apostando por unas fiestas tradicionales, participativas y bien organizadas", invitando a la ciudadanía a "disfrutar del Carnaval con responsabilidad y espíritu festivo".