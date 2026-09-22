Guarinos califica de "diez" unas Ferias sin incidentes y con más de 5.300 atenciones en puntos de prevención

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, hace balance de las fiestas. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha calificado de "10" las Ferias y Fiestas de la capital y ha destacado el desarrollo de una Semana Grande "multitudinaria, participativa y diversa", con cinco encierros y "apenas incidencias".

En materia de seguridad, más de 5.300 personas solicitaron o recibieron información en los puntos contra las agresiones sexuales, el 68% de ellas mujeres y el 32% hombres, mientras que el Ayuntamiento no tiene constancia de denuncias por agresiones sexuales en estos puntos ni en la Policía Local, a falta de los datos de Policía Nacional, tal y como ha señalado en rueda de prensa este martes la alcaldesa Ana Guarinos.

Durante el balance realizado en la Casa del Cuento, junto al concejal de Festejos, Santiago López Pomeda, y el responsable de Seguridad, Chema Antón, Guarinos ha resumido con la palabra "gracias" una edición que, a su juicio, ha sido "de 10", aunque ha insistido en que "todo es mejorable" y que el Ayuntamiento no bajará la guardia en materia de seguridad.

La alcaldesa ha señalado que las fiestas han contado con más de 300 actividades, tres grandes conciertos, verbenas, propuestas culturales, deportivas, infantiles y solidarias, además de cinco encierros, incluido el quinto que se incorporaba este año, sin que se haya registrado ninguna cogida por asta de toro.

En cuanto a los encierros, ha apuntado que el último reunió a más de 2.000 corredores y ha insistido en que no se registró ninguna cogida por asta de toro, aunque sí algunas caídas y traumatismos, siendo el caso del guadalajareño José Luis Condado el de mayor gravedad, aunque, según ha indicado, evoluciona favorablemente.

ENCIERROS "LIMPIOS Y PUROS" SEGÚN LOS ENTENDIDOS

Guarinos ha defendido asimismo la evolución de los encierros y ha trasladado la valoración de "un corredor profesional" que, según ha explicado, lleva años corriendo en Pamplona y que considera que los de Guadalajara "están ganando pureza", que son "más limpios" y que permiten correr con mayor facilidad que los pamploneses.

El Ayuntamiento, ha asegurado, tiene intención de consolidar el quinto encierro, aunque ha reconocido que cada vez que se celebran estos festejos "el corazón" se le encoge por el riesgo que implican.

En este sentido, el concejal López Pomeda también ha señalado que profesionales vinculados a los encierros, como Teo Lázaro y 'Chapu' Apaolaza, han puesto en valor la "pureza" de los encierros de Guadalajara, una valoración que, según ha indicado, anima al Ayuntamiento a seguir trabajando en su consolidación y mejora.

Por otro lado, uno de los datos destacados del balance ha sido el funcionamiento de los dispositivos de prevención de agresiones sexuales y sumisión química. Guarinos ha explicado que este año se ha duplicado el número de puntos contra las agresiones sexuales respecto a 2022 y que se han distribuido 2.000 pulseras para detectar posibles sustancias en las bebidas, anunciando la intención --si siguen en el gobierno-- de incrementar estos dispositivos.

Según ha apuntado la regidora, más de 5.300 personas solicitaron o recibieron información en estos puntos. El 68% fueron mujeres y el 32% hombres, lo que, a su juicio, evidencia el interés de los jóvenes por disponer de recursos para disfrutar de las fiestas con seguridad.

Preguntada por posibles agresiones sexuales, Guarinos ha precisado que "no nos consta" que se hayan producido denuncias en la Policía Local ni en los propios puntos contra las agresiones sexuales. No obstante, ha puntualizado que todavía faltarían los datos de la Policía Nacional y que "en principio no ha habido nada grave".

Respecto a las pulseras, ha señalado que hubo "una alta demanda" y que también se interesaron por ellas hombres que preguntaron si podían utilizarlas. La alcaldesa ha asegurado que "han sido todo un éxito" y ha anunciado que el próximo año se mantendrán y se incrementará el número disponible.

Durante las fiestas se produjeron también algunas comunicaciones a la Policía Local relacionadas con las pruebas de las pulseras. Según ha dicho, fueron casos puntuales en los que una persona comunicó que el resultado había sido positivo y se le indicó que dejara de consumir la bebida; posteriormente se le recomendó acudir a los servicios sanitarios si notaba cualquier síntoma.

RECTIFICACIÓN CON RESPECTO A LAS ENTRADAS PARA LOS ENCIERROS

Guarinos también ha reconocido el problema registrado el primer día de encierros con el sistema de entradas gratuitas para acceder a la plaza de toros, diseñado inicialmente para garantizar el acceso preferente de los empadronados y evitar aglomeraciones.

La alcaldesa ha explicado que, al comprobar que la plaza había quedado prácticamente medio vacía, el sistema se modificó al día siguiente y quienes tenían entrada tuvieron acceso preferente hasta las 07,30 horas y, posteriormente, se abrió el acceso al resto de personas.

Así, a preguntas de los periodistas ha adelantado que para el próximo año la intención es la de reservar un cupo para las peñas y permitir después el acceso libre hasta completar el aforo. "Cuando algo no funciona, no se tiene que mantener", ha afirmado Guarinos, quien ha defendido que gobernar también implica "rectificar y corregir aquello que no funciona".

LOS TORILES CUMPLEN LA NORMATIVA, PERO TIENEN MARGEN DE MEJORA

En relación con las instalaciones de los toros en el Mercado de Abastos, el concejal de Festejos ha asegurado que los toriles cumplen "todas las medidas que marca el reglamento" y que cuentan con los correspondientes certificados veterinarios. No obstante, ha reconocido que existe "margen de mejora" y que el Ayuntamiento ya está estudiando actuaciones para ampliar y mejorar el espacio. Guarinos ha añadido que este año se han incorporado zonas de sombra, toldos y mayor disponibilidad de agua para mejorar las condiciones de los animales ante las altas temperaturas.

UNAS 1.100 TONELADAS DE RESIDUOS

El dispositivo de limpieza ha contado durante las fiestas con 375 trabajadores, cerca de 50 vehículos, 375 papeleras y más de 275 contenedores adicionales distribuidos por parques, zonas de peñas y recinto ferial. Según los datos ofrecidos por la alcaldesa, durante las Ferias se generaron alrededor de 1.100 toneladas de residuos.

Guarinos ha relacionado este volumen con la intensa actividad registrada durante estos días y con el movimiento económico generado, especialmente en el sector de la hostelería.

La alcaldesa ha cerrado el balance agradeciendo el trabajo de empleados municipales, empresas contratistas, cuerpos de seguridad, servicios sanitarios, Protección Civil, Cruz Roja, peñas, colectivos sociales, culturales y deportivos y al conjunto de la ciudadanía.

También ha pedido disculpas por las molestias que las fiestas puedan ocasionar a vecinos y, especialmente, a personas mayores o con determinadas condiciones para las que el ruido puede resultar especialmente molesto.