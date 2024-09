Guarinos pregunta a Page por qué la Ciudad del Cine puede ir a Toledo si solo podía estar en el Fuerte de Guadalajara

GUADALAJARA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, acusa al Gobierno de Castilla-La Mancha de "engañar" a la ciudad en relación con el proyecto de la Ciudad del Cine, al afirmar inicialmente que si no iba al Fuerte de San Francisco no podía ir a otro sitio diferente, de ahí que haya aprovechado para preguntar públicamente al presidente de la región, Emiliano García-Page, por qué en otros lugares de Guadalajara no puede ser y en Toledo sí, pese a no tener un fuerte.

"Solo hay un Fuerte de San Francisco y si solamente era posible aquí, habrá que preguntar al presidente por qué se lo han llevado a Toledo o a cualquier otro sitio", ha señalado la alcaldesa de la capital a preguntas de los periodistas, durante la paella que su formación, el PP, ha celebrado en la Concordia.

Todo ello, a raíz de que este jueves se conociera que Toledo será la sede de la Ciudad del Cine, aunque desde la Junta de Castilla-La Mancha todavía no se da por garantizado. No obstante, la alcaldesa ha vuelto a recordar, una vez más, que "quien zanja y da el carpetazo" a la Ciudad del Cine en Guadalajara es el delegado provincial, José Luis Escudero, que fue, además, quien lo anunciaba posteriormente.

"Nosotros jamás dijimos que no a la Ciudad del Cine. Dijimos que sí al Fuerte de San Francisco y a unas obligaciones que la Junta de Comunidades tiene con Guadalajara desde hace más de 20 años y que suman cerca de 30 millones de euros que, por supuesto, vamos a exigir a García-Page con el fin de que responda por qué no ha invertido aún ese dinero" en este espacio, ha subrayado.

Según la regidora de la capital guadalajareña, el Gobierno autonómico lleva engañando a Guadalajara mucho tiempo y la última vez ha sido con la Ciudad del Cine, recordando la cantidad de veces que se ha dicho que este proyecto, o venía al Fuerte o no podía ir a otro sitio, ni en Guadalajara ni fuera de ella.

Una comparecencia en la que la alcaldesa no ha querido pasar por alto la presencia este viernes en Guadalajara del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, con motivo de las Ferias y Fiestas, una visita en la que ha acudido al Vermú Solidario de Nipace, pero de la que Guarinos no ha sido informada, de ahí que se haya preguntado si, tal vez, venía como secretario general del PSOE en la región, ya que la alcaldesa "no se ha enterado siquiera de que estaba hoy por aquí".

En este sentido, ha precisado que al no saber de su llegada, tampoco ha podido tener la oportunidad de saludarle e incluso de poder hablar de este tema con él.