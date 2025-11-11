Gutiérrez (PSOE) defiende el nuevo Estatuto C-LM y carga contra Vox: "No es que sean radicales, es que son ignorantes"

Archivo - El diputado del PSOE en el Congreso, Sergio Gutiérrez - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID/TOLEDO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado PSOE Sergio Gutiérrez ha intervenido en nombre de su grupo en el debate de toma en consideración del inicio del trámite parlamentario del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, y lo ha hecho cargando contra la postura contraria de Vox, justificada en su crítica de acusar de "separatistas" las intenciones de la nueva Carta Magna castellanomanchega al reflejar la creación de organismos autónomos de recaudación.

Así, desde la tribuna de oradores, Gutiérrez ha arrancado su intervención cargando frontalmente contra Vox que, en voz del diputado Manuel Mariscal, protagonizaba la intervención precedente.

De este modo, ha citado el ejemplo de la localidad de San Vicente del Raspeig, con una concejala de Vox en la gestión de los tributos, Ayuntamiento que, según ha dicho, también tiene un organismo autónomo para la materia.

"No es que ustedes sean radicales, es que son ignorantes. Organismos autónomos tienen los ayuntamientos donde ustedes gobiernan, y las diputaciones donde ustedes gobiernan", ha espetado el socialista, asegurando así que los debates de Vox están "fundamentalmente basados en la ignorancia".

En todo caso, Gutiérrez ha dicho que la región quiere "avanzar en derechos" con su nuevo Estatuto y que eso es algo que quiere conseguir "con armonía".

Las autonomías, ha comentado el parlamentario socialista, "han garantizado progreso", y ahora al renegar de ellas "se reniega también de la Constitución".

En ningún tiempo, ha incidido, ha habido "tanto crecimiento" como en las cuatro décadas de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.