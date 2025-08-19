Hallado inconsciente un niño de dos años en la piscina de un domicilio de Ugena (Toledo)

TOLEDO, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un niño de dos años ha sido hallado en estado de inconsciencia en el interior de la piscina de un domicilio situado en la calle Léon de la localidad toledana de Ugena.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que la llamada de aviso se registro a las 21.40 horas de este pasado lunes.

Hasta ese domicilio de la calle León se trasladaron agentes de la Guardia Civil y una UVI que, tras atender al menor, lo trasladó al Hospital Universitario de Toledo.