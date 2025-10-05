Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 80 años en una piscina en Sevilleja de la Jara (Toledo)

TOLEDO 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los servicios sanitarios han hallado el cuerpo sin vida de un hombre de 80 años que se encontraba inconsciente en una piscina en Puerto Rey, pedanía de Sevilleja de la Jara (Toledo), tal y como han informado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

El aviso de este accidente acuático se ha notificado a las 18.00 horas a los servicios de emergencia en la piscina de una vivienda unifamiliar del camino Sierra.

Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil y una ambulancia de soporte vital.