El hallazgo de 40 dientes de dinosaurio en Algora (Guadalajara) reescribe la ruta de estos animales en hemisferio norte

GUADALAJARA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigación liderado por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) atribuye 40 dientes de dinosaurios hallados en el yacimiento de Algora (Guadalajara) a la subfamilia Majungasaurinae, un grupo de dinosaurios terópodos depredadores que habitaron Gondwana hace entre 100 y 93 millones de años, en el periodo Cenomaniense del Cretácico Superior. El yacimiento se convierte así en un punto clave, al representar la mayor concentración de macrorrestos de vertebrados de este periodo en el suroeste de Europa.

Aunque inicialmente estos dientes se habían asignado a otros grupos como Carcharodontosauridae, este nuevo análisis exhaustivo publicado en Scientific Reports los identifica como pertenecientes a la familia Abelisauridae, específicamente a la subfamilia Majungasaurinae, tal y como ha informado la UCM en nota de prensa.

Los Majungasaurinae fueron un grupo de dinosaurios terópodos carnívoros que habitaron el hemisferio sur durante el Cretácico Superior, hace entre 100 y 66 millones de años. Emparentados con otros abelisáuridos, estos depredadores se caracterizaban por sus cráneos robustos, brazos extremadamente reducidos y adaptaciones únicas que los convirtieron en algunos de los principales cazadores de antiguos ecosistemas de Gondwana, especialmente en regiones como Madagascar, India y Sudamérica.

"El hallazgo corrobora la presencia de este linaje de abelisáuridos en Europa desde el Cenomaniense en adelante. Esto ayuda a entender las transiciones faunísticas y los intercambios entre los antiguos continentes de Gondwana (sur) y Laurasia (norte)", ha destacado la investigadora del Departamento de Geodinámica, Estratigrafía y Paleontología de la UCM, Angélica Torices.

Además de la UCM, en el trabajo participan la Universidad Nacional a Distancia (UNED) y la Universidad de Lisboa. Los fósiles analizados se han hallado a lo largo de varias campañas de campo, financiadas mediante varias convocatorias de subvenciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha destinadas a proyectos de investigación del patrimonio arqueológico y paleontológico entre los años 2013 y 2025.

UN PERIODO CON INFORMACIÓN "MUY LIMITADA"

Para llevar a cabo el estudio, los investigadores utilizaron microscopía digital para examinar la morfología de la corona y los dentículos, además de análisis estadísticos para comparar las muestras con bases de datos globales de terópodos. Estos dientes son comprimidos lateralmente y en forma de cuchilla con bordes dentados. Se identificaron tanto dientes mesiales (de la parte delantera de la mandíbula) como laterales.

"Este estudio es fundamental para completar el registro fósil europeo de mediados del Cretácico, un periodo del que se tenía información muy limitada en comparación con otras épocas", ha señalado la investigadora de la UCM, Mirella López, a cuya tesis pertenece la reidentificación de los restos de Algora.

Este hallazgo no solo refuerza la importancia del yacimiento de Algora en el panorama internacional, al representar la mayor concentración de macrorrestos de vertebrados del Cenomaniense, sino que "destaca el papel de las nuevas generaciones de paleontólogos de la UCM en el descubrimiento de la historia evolutiva de los dinosaurios en la península ibérica", ha concluido Torices.