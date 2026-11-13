Herida una mujer tras ser agredida con un arma blanca en una calle de Hellín

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ALBACETE 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 43 años de edad ha resultado herida tras ser agredida con arma blanca en la calle San Blas de Hellín (Albacete), agresión que provocó que otra mujer de 23 que presenció el ataque tuviese que ser atendida tras sufrir una crisis convulsiva.

Según informa el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos tuvieron lugar a las 22.09 horas de este jueves en dicha localidad albaceteña.

Ambas afectadas fueron trasladadas en una UVI al hospital de Hellín, en un operativo en el que también intervinieron agentes de la Policía Nacional y Local.