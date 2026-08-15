Herido un enfermero tras ser alcanzado por un rayo cuando estaba trabajando en San Bartolomé de las Abiertas

Archivo - Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina. - SESCAM - Archivo

TOLEDO 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un enfermero de 34 años edad, destinado el centro de salud de La Pueblanueva, ha resultado herido este sábado tras ser alcanzado por un rayo cuando estaba trabajando en la localidad toledana de San Bartolomé de las Abiertas.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 18.07 horas.

Al lugar se ha desplazado una UVI que ha trasladado al herido al hospital de Talavera de la Reina.