Herido grave un niño de 8 años tras electrocutarse en una atracción de feria en Consuegra

Archivo - Panorámica de Consuegra. - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

TOLEDO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un niño de ocho años resultaba herido grave este domingo tras electrocutarse al bajar de una atracción de feria en la localidad toledana de Consuegra.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, los hechos tenían lugar a las 18.16 horas de este domingo en la plaza de San Juan.

El menor, tras ser atendido en el lugar por un médico de Urgencias, era trasladado en UVI al hospital de Alcázar de San Juan.

Al lugar también asistían efectivos de la Policía Local.