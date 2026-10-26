Evoluciona favorablemente el menor herido en Consuegra tras electrocutarse y Policía abre una investigación

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TOLEDO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local ha abierto una investigación tras el accidente que sufrió este domingo un menor de 8 años en Consuegra (Toledo) tras electrocutarse al bajar de una atracción de feria en la localidad. El niño, que es de este municipio, evoluciona favorablemente tras su ingreso hospitalario en el Hospital La Mancha Centro de Alcázar de San Juan.

Así lo ha confirmado la alcaldesa de Consuegra, María Luisa Rodríguez, en declaraciones a Europa Press, quien además ha asegurado que la atracción se clausuró en el momento del incidente.

La regidora ha relatado que el niño bajaba de la atracción y se agarró a la barandilla cuando sufrió una descarga eléctrica. Se quedó inconsciente y una madre de otro niño, que es sanitaria, le practicó maniobras de primeros auxilios.

Está ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital alcazareño, tiene una evolución favorable, está consciente y todas la pruebas realizadas han salido bien.