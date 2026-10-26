Herido grave un trabajador mientras realizaba labores de poda en un centro deportivo de Ciudad Real

Archivo - Hospital General de Ciudad Real. - SESCAM - Archivo

CIUDAD REAL 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 60 años de edad ha resultado herido grave tras cortarse con una motosierra mientras realizaba labores de poda en Ciudad Real.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el suceso ha tenido lugar a las 10.50 horas en el Centro Deportivo El Piélago.

El herido ha sido atendido y trasladado en UVI al hospital de Ciudad Real. Hasta el lugar también se han desplazado efectivos de la Policía Nacional.