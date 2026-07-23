Herido grave un trabajador tras precipitarse desde una altura de 7 metros en Toledo

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TOLEDO, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 59 años ha resultado herido grave este jueves tras precipitarse desde una altura de siete metros mientras trabajaba en una fábrica en Toledo capital, según han informado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

El servicio de atención de urgencias de la región ha recibido el aviso a las 11.38 horas desde la avenida Río Ventalomar de la capital.

El herido ha sido atendido y trasladado por la UVI al Hospital Universitario de Toledo. También se han trasladado hasta el lugar Policía Local y Nacional.