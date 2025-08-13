Herido grave un varón cuando intentaba apagar el fuego de su tractor en Fuente de Pedro Naharro (Cuenca)

ALBACETE 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 62 años de edad ha resultado herido grave, con quemaduras de segundo grado, al intentar apagar el fuego originado en su tractor. Los hechos han tenido lugar en la calle Dos de Mayo de la localidad conquense de Fuente de Pedro Naharro.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han indicado a Europa Press que el siniestro ha tenido lugar a las 8.56 horas de este miércoles,y que el herido, ha sido atendido y evacuado por una UVI a la Unidad de Quemados del Hospital de Getafe