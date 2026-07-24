Herido un hombre de 30 años tras sufrir una agresión con arma blanca en una calle de Méntrida (Toledo)

TOLEDO 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 30 años ha tenido que ser trasladado al Hospital de Toledo tras ser agredido con arma blanca en la localidad de Méntrida (Toledo), según han informado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

El servicio de atención de urgencias de la región recibía el aviso esta madrugada, concretamente a las 4.45 horas, desde la calle Villamanta de la citada localidad.

El joven fue atendido por el médico de urgencias y trasladado por una ambulancia de soporte vital al Hospital Universitario de Toledo. Efectivos de la Guardia Civil también se desplazaron hasta el lugar.