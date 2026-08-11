Herido un hombre tras precipitarse mientras limpiaba en el tejado de su casa en Tarancón

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CUENCA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 50 años de edad ha resultado herido este martes tras precipitarse mientras realizaba tareas de limpieza en el tejado de su vivienda, situada en la calle Virgen de la Luz de Tarancón.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 11.51 horas.

El herido ha sido trasladado en ambulancia de Soporte Vital Básico al Hospital de Cuenca y al lugar se ha desplazado una UVI móvil y la Policía Local.