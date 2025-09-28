Herido un joven de 25 años tras sufrir una agresión con arma blanca en Las Pedroñeras

CUENCA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 25 años de edad ha resultado herido tras sufrir una agresión con arma blanca en la calle Juliana Izquierdo de la localidad conquense de Las Pedroñeras.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que la llamada de aviso de registro cerca de las 3.00 horas de este domingo.

Hasta el lugar donde se produjo la agresión se trasladaron agentes de la Guardia Civil, médico de urgencias y una ambulancia que lo ha trasladado al Hospital General de Villarroledo.