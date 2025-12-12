Herido un trabajador tras caer del tejado de una nave a diez metros de altura en Ocaña

Imagen de la localidad de Ocaña. - EUROPA PRESS

TOLEDO, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 24 años de edad ha resultado herido este viernes tras caer desde el tejado de una nave a unos diez metros de altura en la localidad toledana de Ocaña.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el accidente ha tenido lugar a las 15.49 horas en el kilómetro 64 de la A-4 en sentido Madrid, mientras este trabajador realizaba labores de limpieza.

El herido ha sido trasladado en un helicóptero sanitario al Hospital Universitario de Toledo. Hasta el lugar también se han desplazado efectivos de la Guardia Civil y una UVI.