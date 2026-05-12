Herido un trabajador tras sufrir un corte abdominal con una sierra eléctrica en Chinchilla de Montearagón

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ALBACETE 12 May. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 56 años ha resultado herido este martes tras sufrir un corte abdominal con una sierra eléctrica en Chinchilla de Montearagón (Albacete).

El 112 de Castilla-La Mancha, según ha informado a Europa Press, recibía el aviso a las 14.48 horas desde la calle Caracas de la citada localidad.

El trabajador ha sido trasladado en UVI al Hospital General Universitario de Albacete.

Además de la UVI, se han desplazado hasta el lugar efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y un médico de urgencias.